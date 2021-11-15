بغداد تسيّر الخميس أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين من بيلاروس

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلده سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروس، الخميس المقبل.

وقال الصحاف للقناة العراقية الرسمية، ليل الأحد، إن ”العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم الـ18 من الشهر الجاري، ونحن مع العودة الطوعية“.

وأضاف أن الخارجية ”رصدت تسجيل 571 عراقيا في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات“ على الحدود في بيلاروس، دون أن يحدد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم.

وتابع أنه ”لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم، وهناك إعراض عن العودة لدى البعض“.

وأكد الصحاف الجمعة الماضي، ”بدء تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية“، استعدادا ”لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وقال إن العراق ”على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة“.

وعلق العراق ”حتى إشعار آخر“ منذ الخامس من آب/ أغسطس الماضي، الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها ”نحو ألف شخص“، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخطوط العراقية حسين جليل.

وذكر الصحّاف الأحد أن ذلك الإجراء ”حدّ من سفر العراقيين إلى هناك بنسبة معينة، لكن المشكلة أن هناك من يسافر إلى بيلاورس عبر رحلات من خارج العراق“.

وذكرت شركة بيلافيا للطيران البيلاروسية، صباح الإثنين، أنها لن تسمح لمواطني أفغانستان والعراق وسوريا واليمن بركوب رحلات جوية من دبي بناء على طلب الإمارات.

وحظرت أنقرة الجمعة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفيتي سابقا وبولندا.

وأوقف العراق ”البراءة القنصلية للقنصل الفخري لبيلاروس بشكل موقت“، وفق وزارة الخارجية.

ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس؛ ما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروس وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

وقال الصحاف إن ”وزارة الخارجية اتخذت حزمة من الإجراءات لمتابعة الوضع الإنساني للعراقيين على الحدود بين بيلاروس وبولندا“.

ومن المقرر أن يزور نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاراتيس شيناس، بغداد، يوم الإثنين لمناقشة أزمة المهاجرين.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة ضد بيلاروس بعد أول اتصال عالي المستوى بين بروكسل ومينسك منذ بدأت أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وبعدما تحدث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أكد الأخير أن أي عقوبات على مينسك ستكون ”نتائجها عكسية“.