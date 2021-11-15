إنقاذ مهاجرين سوريين عبرا الحدود من روسيا البيضاء

أنقذت منظمة بولندية غير حكومية اثنين من المهاجرين السوريين في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد أن عبر الشقيقان الحدود من روسيا البيضاء ودخلا لمسافة 40 كيلومترا في الأراضي البولندية.

و سافر آلاف المهاجرين إلى روسيا البيضاء على أمل دخول الاتحاد الأوروبي ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في ظروف مناخية متجمدة.

وقال شهود من رويترز إن الأخوين قادر (39 عاما) ولواس (41 عاما) من حمص كانا فاقدين للوعي تقريبا ومجهدين للغاية لدرجة لا تسمح لهم بالتحدث عندما وصل المسعفون لمساعدتهم بالقرب من قرية توبجيكالي. ولم يتم الكشف عن لقب الشقيقين.

وقالت أجاتا كولودزيج من مؤسسة أوكاليني الخيرية البولندية ”وجدنا رجلين في الغابة ، وهما في حالة سيئة للغاية ، ولم يتمكنا من التواصل معنا“.

وأضافت ”لم نتمكن من الحصول على أي معلومات منهما ، باستثناء أسمائهم لذلك قررنا استدعاء سيارة إسعاف“.

ووصلت سيارة الإسعاف والشرطة البولندية إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة. وقالت كولودزيج إن الأخوين ، اللذين قضيا أربعة أيام في الغابة ، نُقلا إلى المستشفى.

وكانت الشرطة البولندية قد قالت يوم السبت إنه تم العثور على جثة شاب سوري بالقرب من الحدود. ولقي ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين حتفهم بالفعل وتتزايد المخاوف على سلامة الآخرين مع حلول فصل الشتاء.

والأربعاء الماضي، قالت الشرطة البولندية، إنها احتجزت أكثر من 50 مهاجرا عبروا الحدود إلى بولندا من بيلاروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وما زالت تبحث عن آخرين.

وأوضح توماش كروبا الناطق باسم شرطة منطقة بودلاسكي لوكالة فرانس برس ”خلال الساعات الـ24 الماضية، أوقفت الشرطة أكثر من خمسين شخصا قرب بيالفييزا بعدما عبروا الحدود بشكل غير قانوني“.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك لراديو بولندا اليوم، إن ”الوضع ليس هادئا“.

وأضاف الوزير البولندي أن مجموعات أصغر من المهاجرين تحاول الآن اختراق حدود الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

وتابع: ”فيما كان لدينا قبل يومين مجموعة كبيرة قرب كوزنيكا بيالوستوكا وكانت هناك… محاولة لدخول الحدود، نحن الآن نتعامل مع مجموعات أصغر تهاجم في وقت واحد الحدود البولندية في العديد من الأماكن“.

وقالت وزارة الدفاع البولندية إن مسؤولين بيلاروسيين يستخدمون التخويف لإجبار المهاجرين على اختراق الحدود.