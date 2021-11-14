اتهام الحشد الشعبي بإخفاء الصحفي العراقي باسم الزعاك

اتهمت منظمة ”إنهاء الإفلات من العقاب“ العراقية، الأحد، مديرية الأمن في الحشد الشعبي، بإخفاء الصحفي، باسم الزعاك، فيما طالبت الحكومة بالكشف عن مصيره.

واختفى الزعاك الشهر الماضي، وهو صحافي يعمل في وكالة عربية، عندما كان في تغطية احتجاجات الفصائل المسلحة الرافضة لنتائج الانتخابات، أمام المنطقة الخضراء.

وقالت المنظمة، (مقرها الولايات المتحدة) في بيان لها: ”في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر تم الإبلاغ عن اختفاء الصحفي العراقي المستقل باسم الزعاك، أثناء قيامه في وقت متأخر من الليل بتغطية اعتصامات مجموعة من العناصر التابعين لقوات الحشد الشعبي المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة“.

وأضاف البيان، أنّ ”الزعاك ظهر للمرة الأخيرة في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على تطبيق فيسبوك، قبل أن يرغمه أحد العناصر التابعين للحشد الشعبي على إيقاف البث، ومنذ ذلك الحين اختفى كل أثر للصحفي باسم الزعاك وفقدت عائلته التواصل معه وكذلك أصدقاؤه المقربون“.

وأشارت المنظمة، إلى أنها ”تواصلت مع أفراد من عائلة الزعاك وجمعت شهادات مختلفة حول ظروف وأسباب اختفائه، وأشار معظم الأشخاص الذين تحدثت إليهم المنظمة إلى تورط ما تسمى بمديرية أمن الحشد الشعبي في إخفاء الصحفي الزعاك لأنّه مقرب من الحراك الاحتجاجي العراقي لسنوات عديدة حسب وصفهم“.

وطالبت المنظمة، الحكومة العراقية بـ“تفسير استمرار اختفاء الصحفي باسم الزعاك بشكل عاجل، والعمل على استخدام سلطاتها لإطلاق سراحه فورًا ومحاسبة خاطفيه“.

وفي وقت سابق، ناشدت والدة الصحفي المختطف، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالكشف عن مصير ابنها.

وقالت، في مقطع مرئي: إن ”ولدي ليس بطالب سلطة، ولاينتمي لأي جهة حزبية وغير مسلح، وتم اختطافه اثناء تصويره للمتظاهرين في بغداد، واناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالبحث عنه والكشف عن مصيره“.

ويواجه الصحفيون في العراق، مضايقات من فصائل مسلحة، وجهات متنفذة سواءً عبر التهديد، أو التضييق في العمل، وصولاً إلى التصفية الجسدية، لأسباب تتعلق بالكشف عن الممارسات الخاطئة، أو ملفات الفساد.

ويصنف العراق على أنه من أخطر المناطق على العاملين في الصحافة، ومنذ مايو 2020 إلى مايو 2021 سجل العراق 268 انتهاكا ضد الصحفيين، بحسب دراسة أعدتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، التي تتخذ من العراق مقرا لها.