العاهل الأردني يصدر عفوا عن 155 مدانا بتهمة "إطالة اللسان"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأحد، عفوا خاصا عن 155 مدانا بتهمة التطاول على الملك، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان الذي نشره موقع الديوان على الإنترنت: ”صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان“.

وبحسب البيان، تضمن العفو الخاص إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوما.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، التي صدرت بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن ”للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، أما العفو العام فيقرر بقانون خاص“.

وتعود آخر قضية ”إطالة لسان“ إلى نيسان/أبريل الماضي، عندما أدّى تلاسن بين امرأتين حول قيادة السيارات إلى الحكم على إحداهما بالسجن لمدة عام بتهمة ”إطالة اللسان على الملك“، قبل تبرئتها بأمر ملكي.

وروت آثار الدباس (34 عاما) حينها لوكالة ”فرانس برس“ أن خلافا نشب بينها وبين سيدة أخرى حول أسلوب قيادة سيارتيهما، وأنها انتقدت السيدة وخاطبتها قائلة ”قودي جيدا“، فردّت الأخرى قائلة ”أنا أقود أفضل منك ومن أبيك“.

وقالت الدباس إنها تأثرت كون والدها متوفى، فقالت ”أبي عندي أحسن من الملك“.

وفوجئت الدباس لاحقا بشكوى قانونية قدمتها السيدة ضدها بتهمة ”إطالة اللسان على الملك“. ودانتها محكمة صلح عمان في 29 آذار/مارس الماضي وحكمت عليها بالسجن عامًا واحدًا مع وقف التنفيذ.

ولكن الدباس قالت لاحقا إنها تلقت بعدها اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، قبل حكم جديد في محكمة الاستئناف إذ برأتها في القضية.

وجاء العفو الملكي الخاص عن 155 محكوما بتهمة إطالة اللسان بالتزامن مع ذكرى ميلاد الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال الـ86، واستعدادات المملكة لافتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، التي يفتتحها الملك عبدالله الثاني بخطاب العرش يوم غد الإثنين.