مشفى إسرائيلي يبلغ عائلة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام بأن وضعه الصحي حرج

قالت عائلة الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذُ 122 يومًا، إن الأطباء في مشفى إسرائيلي حذروهم من أنه قد يتعرض للموت المفاجئ في أي لحظة، بعد ظهور تطورات صحية على حالته ورفضه تعليق إضرابه عن الطعام.

وقال حسن الفسفوس شقيق الأسير المضرب عن الطعام، إن ”الأطباء في مستشفى برزلاي الإسرائيلي، أبلغوهم أنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة، نظراً لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن ”شقيقه يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة“.

وأشار إلى أن إضراب الأسير كايد المستمر، تسبب له بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي، حيث يرفض تعليق إضرابه المستمر عن الطعام منذ 122 يومًا.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد ذكرت أن الأسير الفسفوس الذي مازال يحتجز في مستشفى ”برزلاي“، يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، مشيرة إلى أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير على حالة الأسير الفسفوس الصحية، ويسبب له مشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

وقالت في وقت سابق اليوم السبت، إن التماساً تم تقديمه يوم الخميس الماضي لمحكمة اسرائيل العليا عبر الدائرة القانونية، من أجل المطالبة بالإفراج عنه، وإبطال أمر اعتقاله الإداري، بعد أن اتخذت قراراً بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرتين.

وأشارت الهيئة إلى أن 5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وذكرت الهيئة أن الأسرى الخمسة هم: الأسير علاء الأعرج المضرب منذ 98 يوما، وهشام أبو هواش منذ 89 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 34 يوما، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 52 يوما، إضافة إلى الفسفوس.

وأوضحت أن التحركات مستمرة والجهود تبذل على كافة المستويات من أجل إنقاذ حياة الأسرى الخمسة المضربين، متهمة إسرائيل بالتهرب من اتخاذ قرار منصف بحقهم.