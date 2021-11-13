تاريخ النشر:
13 نوفمبر 2021 14:54 GMT
تاريخ التحديث: 13 نوفمبر 2021 16:15 GMT
السودان.. مقتل متظاهرين وإصابة آخرين في أم درمان
قالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين إن محتجينِ قتلا خلال مظاهرات ضد الحكم العسكري فى السودان اليوم السبت. وأوضحت اللجنة إن محتجا قُتل بعيار نارى، بينما توفي
قالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين إن محتجينِ قتلا خلال مظاهرات ضد الحكم العسكري فى السودان اليوم السبت.
وأوضحت اللجنة إن محتجا قُتل بعيار نارى، بينما توفي الآخر نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع في أم درمان.
وكانت اللجنة قد أفادت في وقت سابق بمقتل متظاهر بنيران قوات الأمن.