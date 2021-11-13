مدير المخابرات السعودية يشارك في اجتماع مع نظيره السوري في منتدى بمصر

أظهرت صور متداولة جلوس رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان، على مقربة من نظيره السوري حسام لوقا، على هامش المنتدى العربي الاستخباري الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وزعم ناشرو هذه الصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المنتدى تضمن لقاء ثنائيا بين الحميدان ولوقا، إلا أن صورا أخرى شككت بصحة هذه المعلومة.

وأظهرت صورة أوسع، أن المسؤولين الأمنيين، جلسا إلى جانب بعضهما ضمن قاعة كبيرة، تضمنت بقية المشاركين في المنتدى.

ونشرت المذيعة في قناة ”الميادين“ اللبنانية، المقربة من نظام الحكم بسوريا والموالية لإيران، صورة تظهر الحميدان ولوقا يجلسان إلى جانب بعضهما البعض.

وعلقت على الصورة عبر حسابها على ”تويتر“ بالقول: ”لقاء ثنائي علني بين مدير إدارة المخابرات العامة السورية اللواء حسام لوقا، مع رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان، على هامش المنتدى العربي الاستخباري الذي عقد في مصر“.

لقاء ثنائي علني بين مدير إدارة المخابرات العامة السورية اللواء حسام لوقا مع رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان على هامش المنتدى العربي الاستخباري الذي عقد في #مصر .#سوريا #السعودية pic.twitter.com/eYu7LZauGa — heba mahmoud (@heba_jm) November 13, 2021

إلّا أن صورة أخرى، بينت جلوس الحميدان ولوقا في قاعة يتواجد بها كافة المشاركين من مدراء أجهزة الاستخبارات في البلدان العربية.

وشكك المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، بعقد لقاء أمني بين السعودية وسوريا خلال المنتدى الاستخباري.

وقال عبر حسابه على ”تويتر“ إن ”الصورة المتداولة والتي جمعت مدير المخابرات السورية مع مدير المخابرات السعودية، هي صورة مجتزأة من لقاء جمع مديري الأجهزة الأمنية العربية في المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة“.

وتابع: ”بالتالي لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن لقاء ثنائي أمني سوري سعودي“.

الصورة المتداولة والتي جمعت مدير المخابرات السورية اللواء #حسام_لوقا مع الفريق #خالد_الحميدان مدير المخابرات السعودية ، هي صورة مجتزئة من لقاء جمع مديري الاجهزة الامنية العربية في المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة ، بالتالي لا نستطيع ان نتحدث اليوم عن لقاء ثنائي امني سوري سعودي pic.twitter.com/Ys4Bq2nqHD — نضال السبع (@NidalSabeh) November 13, 2021

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، انطلق الثلاثاء الماضي، في القاهرة، الاجتماع الاستثنائي لرؤساء المنتدى العربي الاستخباري، ”لبحث الملفات المُتعلقة بالأمن القومي العربي، وكذلك مُستجدات الأوضاع في أفغانستان“.

وكان هذا الاجتماع الاستثنائي، هو الأول منذ تأسيس المنتدى العربي الاستخباري في شباط/ فبراير من العام الماضي، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات في الدول العربية.

ويهدف المنتدى العربي الاستخباري، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، إلى ”تعزيز الأمن القومي العربي، عبر دعم التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بين الدول العربية، بما يساعدها على مواجهة الإرهاب والتهديدات الإقليمية“.