السودان.. قوات الأمن تفرق محتجين في الخرطوم وأم درمان

نقلت وكالة ”رويترز“، عن شهود قولهم، إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وطاردت قوات الأمن أيضا المتحجين بالشوارع الجانبية في أم درمان، حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد، من أجل التنديد بـ“الانقلاب العسكري“، الذي وقع في نهاية الشهر الماضي.

والخميس الماضي، أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، المرسوم الدستوري رقم 21 الذي يقضي بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

واحتفظ البرهان برئاسة مجلس السيادة الانتقالي في تشكيله الجديد، وظل الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع نائبا له.