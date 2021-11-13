أمريكا والاتحاد الأوروبي يدينان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد بالسودان

نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة الجمعة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان استُبعد منه ممثلو تحالف يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

كما طالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني قد شكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه اربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الخميس.

وفي بيان مشترك، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج وسويسرا عن ”القلق البالغ“ من هذه الخطوة التي ”تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد“.

وأضاف البيان ”ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور“.

كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى ”احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية“، عشية يوم تعبئة مقرر السبت.

وأصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الخميس المرسوم الدستوري رقم (21) بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

واحتفظ البرهان برئاسة مجلس السيادة الانتقالي في تشكيله الجديد، وظل الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع نائبا له.

وذكرت ”سونا“ أن التشكيلة الجديدة ضمت في عضويتها الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم ، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم، مالك عقار اير عضوا، الطاهر ابوبكر حجر، الهادي ادريس يحيى، رجاء نيكولا عبد المسيح، يوسف جاد كريم محمد على يوسف، ابو القاسم محمد محمد احمد، عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر، سلمى عبد الجبار المبارك موسى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ”تعيين ممثل شرق السودان تم ارجائه الى حين استكمال المشاورات بشأنه، ويسرى المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه“.

كان البرهان، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، بحسب وكالة ”رويترز“.

وجمّد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية، وسيطرته على العملية السياسية في السودان، الشهر الماضي.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في انتفاضة شعبية، في أبريل/ نيسان 2019.