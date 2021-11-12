توتر في بغداد عقب محاولة مناصري الفصائل المسلحة اقتحام المنطقة الخضراء (صور وفيديو)

سادت حالة من التوتر الأمني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، عقب محاولة متظاهري الفصائل المسلحة، اقتحام المنطقة الخضراء.

ومنذُ الشهر الماضي، يتظاهر العشرات من أنصار المجموعات المسلحة، في بغداد، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، التي مُنيت فيها الأجنحة السياسية لتلك المجموعات بخسائر كبيرة.

وحاول عشرات المتظاهرين، اقتحام المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، حيثُ المقرات الحكومية والبعثات الأجنبية ومنازل كبار مسؤولي الدولة، وبينهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تعرض فجر يوم الأحد الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرات مسيرة.



وتجمع المتظاهرون، أمام بوّابة المنطقة الخضراء، بعد أن تركوا خيامهم منصوبة، فيما حمل آخرون، بعض الخيام، في مسعى لنصبها قرب بوّابات الخضراء.

وسادت حالة من الفوضى، بعد أن بدأ المتظاهرون بالتقدم نحو المنطقة، وحاول عناصر من قوى الأمن منعهم دون جدوى، بينما تمكن آخرون من نصب خيامهم أمام بوّابات المنطقة الخضراء.

ويوم الجمعة الماضي، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، أسفرت عن 125 جريحا، بينهم 27 من أفراد الأمن، وفق وزارة الصحة، فضلا عن مقتل قيادي في الحشد الشعبي.

ومنذُ فترة، تشهد البلاد توترات سياسية، على وقع رفض قوى سياسية وفصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران للنتائج الأولية لانتخابات برلمانية مبكرة، اُجريت في 10 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يقولون إنها ”مفبركة“ ويطالبون بإعادة فرز الأصوات كلها يدويا.

ومع تلك التطورات، بدت الحركة خفيفة في العاصمة بغداد، حيث انخفضت حدة الزحامات، والحركة المرورية، تحسبا للطوارئ.

وتأمل أوساط سياسية واجتماعية عراقية انتهاء الأزمة، بعد إعلان المفوضية قرب إعلان النتائج النهائية للانتخابات، بعد حسم ملفات الطعون، وهو ما يضع البلاد على مفترق طرق، فإما قبول تلك الجماعات المعترضة بالنتائج والعمل وفقها، أو اللجوء إلى طرق أخرى قد تستدعي تدخلاً قد يكون عسكرياً.

ويعد تحالف ”الفتح“، وهو مظلة سياسية للفصائل الشيعية المقربة من إيران، أبرز الخاسرين في الانتخابات النيابية، بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

وأعرب خبراء عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الاضطرابات الى تعطيل المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يهدد بانفلات الأوضاع الأمنية.