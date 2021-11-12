السلطة الفلسطينية تنفي حصولها على قرض مالي من إسرائيل

نفى حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صحة الأنباء التي يجري تداولها حول تلقي السلطة الفلسطينية قرضا ماليا من إسرائيل.

وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بـ“تويتر“: ”نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام“.

نؤكد ان السلطة الفلسطينية لم تأخذ اي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية. ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الاعلام. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 12, 2021

جاء ذلك، عقب إعلان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الحكومة الإسرائيلية منحت السلطة الفلسطينية نحو نصف مليار شيكل (161 مليون دولار)، مشيرة إلى أن هذه الأموال مصدرها الخصومات الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، عن مكتب غانتس، تأكيده أنه ”سيتم إعادة تحصيل تلك الأموال في وقت لاحق من الضرائب التي تجمع لصالح السلطة الفلسطينية“.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا المبلغ يأتي من إجمالي 1.3 مليار شيكل (417 مليون دولار) تحتجزها إسرائيل، وذلك وفق قانون يقضي بحجز الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى، مؤكدة أنه تم نقل تلك الأموال بالفعل لخزينة السلطة.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى في آب/أغسطس الماضي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله، وبحث معه الأزمة المالية للسلطة التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بخصم جزء من أموال المقاصة.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ”الكابينت“ على اقتطاع 182 مليون دولار عن العام الماضي من أموال المقاصة المحولة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي فاقم من الأزمة المالية للسلطة.

وإيرادات المقاصة هي الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من الخارج، حيث يبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها الحكومة الإسرائيلية 3% كأجرة جباية.

وخلال الفترة الماضية، أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وجود عجز مالي كبير في موازنة السلطة الفلسطينية الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وسط وجود مقترح لخصم جزء من رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة لتغطية هذا العجز.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، إن السلطة الفلسطينية بحاجة ملحة لـ400 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة لتتجاوز الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها للإيفاء بالتزاماتها.

وأوضح سلامة، أن ”إسرائيل فاقمت الأزمة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية عبر الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية“، داعيا إلى ضرورة تعديل الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.