مبعوث أممي: الحكومة اللبنانية تعيش في "عالم خيالي"

قال مبعوث مستقل للأمم المتحدة إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى ”إفقار وحشي“ للمواطنين.

وقال أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في مقابلة مع ”رويترز“ في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان: ”أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد“.

وأضاف أنهم ”يعيشون في عالم خيالي… وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد“.

والتقى دي شوتر، خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، على تصريحاته، لكنه أشار إلى أن ميقاتي، عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

وأدى الخلاف الذي أثارته تصريحات وزير الإعلام اللبناني وجورج قرداحي، التي ينتقد فيها السعودية بسبب حرب اليمن، وما تبعها من مواقف إلى تفاقم المشكلات التي تواجه ميقاتي وحكومته، التي أصيبت بالفعل بالشلل بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي.

وعقب شهرين فقط من تشكيل الحكومة بعد عام من الصراع السياسي، أدت التوترات إلى تعقيد محاولات ميقاتي للبدء في معالجة المشكلة الأكثر إلحاحا في لبنان وهي الانهيار المالي الكارثي.

وقال ميقاتي في خطاب عام يومها إنه ستكون هناك ”اجتماعات فاصلة“ لحل القضايا التي تواجه الحكومة، لكنه لم يحدد ما هي طبيعة هذه الحلول.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، خفض وزن ربطة الخبز مع الإبقاء على سعرها الحالي، في ظل أسوأ أزمة معيشية واقتصادية تمر بها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تجد نفسها ”مضطرة هذه الفترة إلى خفض بسيط في وزن ربطة الخبز اللبناني، بما يبقي سعرها ضمن الهامش المقبول، رغم ارتفاع أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف، من طحين ومازوت وغيرها من المواد، ورغم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية“.