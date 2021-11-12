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أردنيون يتظاهرون في عمان للمطالبة بإلغاء "قانون الدفاع" (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 12 نوفمبر 2021 12:02 GMT
تاريخ التحديث: 12 نوفمبر 2021 13:10 GMT

أردنيون يتظاهرون في عمان للمطالبة بإلغاء "قانون الدفاع" (فيديو وصور)

طالب متظاهرون أردنيون، يوم الجمعة، بإلغاء قانون الدفاع (الطوارىء) الذي أقرته الحكومة في آذار/مارس من العام الماضي، لمواجهة فيروس كورونا. كما طالبوا خلال فعالية

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المصدر: فريق التحرير

طالب متظاهرون أردنيون، يوم الجمعة، بإلغاء قانون الدفاع (الطوارىء) الذي أقرته الحكومة في آذار/مارس من العام الماضي، لمواجهة فيروس كورونا.

كما طالبوا خلال فعالية نظموها بعد صلاة الجمعة، من المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمان، ”بوقف سياسة رفع الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين“، التي تضررت بفعل أزمات اقتصادية واجتماعية فاقمتها الجائحة.

وردد المشاركون في الفعالية التي دعت إليها، قوى وطنية ونقابية وحزبية، بشعارات تطالب بضرورة ”وقف العمل فورا بقانون الدفاع“، و“التوقف عن سياسة رفع الأسعار“ لما فيهما من ”تضييق على الطبقات الفقيرة والمتوسطة“، وأصبحتا تشكلان ”النسبة الأكبر من الشعب“، بحسبهم.

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وطالب المحتجون، الحكومة التي يرأسها بشر الخصاونة، بالبحث عن مصادر بديلة لما سموها ”جيوب المواطنين“ في تحصيل الموارد المالية للدولة.

واعتبروا أن ”زيادة الضرائب ورفع الأسعار، فاقم بشكل كبير من نسب الفقر والبطالة، خصوصا بين فئة الشباب ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة“.

وهذه المظاهرة واحدة من الفعاليات القليلة التي طالبت بوقف ”قانون الدفاع“.

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ويرفض المحتجون القانون لما يعتبرون أن ”الحكومة بموجب أحكامه ”استأثرت بالقرارات بشكل فردي ودون تشاركية، حتى مع مجلس النواب الذي طالما أيدها“.

وأشاروا إلى أن ذلك ”كان جليًا في قرار تعديل التقويم المدرسي لطلاب المدارس“، والتي أعلنت لجنة التعليم النيابية رفضه.

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وكان محافظة العاصمة، ياسر العدوان، منع إقامة الفعالية في وقت سابق، لأنها يمكن أن تؤثر على ”الحالة الوبائية“، على حد وصفه.

لكن المنظمين أصروا على إقامتها، معتبرين أن ”التظاهر السلمي حق كفله الدستور، ولا يجوز أن يكون تطبيق قانون الدفاع انتقائيا“.

وأشاروا بذلك إلى الحفلات الغنائية والمهرجانات التي أقيمت مؤخرا، والتي كانت سببا في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت أسعار المحروقات، ارتفاعات متوالية، وسط حالة غضب عبر عنها المواطنون بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونهاية الشهر الماضي، تراجعت الحكومة عن ”رفع كبير لأسعار المحروقات“ لتشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أمام حالة الرفض والاحتقان الشعبي.

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وكان استطلاع للرأي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، أظهر قبل أيام أن 23% من الأردنيين فقط يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي في المملكة بعد عام من تشكيل حكومة الخصاونة.

وكانت النسبة 39% إبان الحكومة السابقة التي شكلها عمر الرزاز، و41% إبان حكومة هاني الملقي.

وبين الاستطلاع أن ”البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري“.

وأشار إلى ”تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات كذلك“.

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