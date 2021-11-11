الأمم المتحدة: التطورات في السودان "مقلقة للغاية"

وصفت الأمم المتحدة، التطورات في السودان، بأنها ”مقلقة للغاية“، مشددة على ضرورة العودة إلى المرحلة الانتقالية ”في أسرع وقت ممكن“.

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان ”مقلقة للغاية“، مشيرا إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، يريد أن ”يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن“.

ودعا دوغاريك أيضا إلى الإفراج عن رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وعن زعماء سياسيين آخرين.

جاء ذلك بعد أن أدى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس سيادة انتقالي جديد عينه ليقود البلاد في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي.

ويشمل مجلس السيادة الجديد، مدنيين يمثلون الأقاليم السودانية، لكن ليس من بينهم أحد من قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف سياسي كان يشارك الجيش السلطة في فترة انتقال ديمقراطي منذ 2019.

وسيحتفظ محمد حمدان دقلو قائد، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بمنصب نائب رئيس المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن التشكيلة الجديدة ضمت في عضويتها الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، والفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار اير، والطاهر أبوبكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، ويوسف جاد كريم محمد على يوسف، وأبو القاسم محمد محمد أحمد، وعبدالباقي عبدالقادر الزبير عبدالقادر، وسلمى عبد الجبار المبارك موسى.

وأشارت الوكالة إلى أن ”تعيين ممثل شرق السودان تم إرجائه إلى حين استكمال المشاورات بشأنه“.

وستزيد الخطوة على الأرجح من حدة المعارضة بين الجماعات المدنية التي تعهدت بـ“مقاومة الانقلاب“ من خلال حملة عصيان مدني وإضرابات وتجمعات حاشدة، سيتم تنظيم أحدثها يوم السبت.

وذكر شهود أن محتجين في شرق العاصمة السودانية الخرطوم، أغلقوا الطرق وأضرموا النار في الإطارات في ”بري“، وهو حي في شرق العاصمة الخرطوم.

ورفض وزير الإعلام السوداني المدني المقال، حمزة بلول، تشكيل مجلس السيادة الجديد، ووصفه بأنه ”يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي ابتدأت في 25 أكتوبر“.

وأعرب عن ”ثقته في قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب وتصفية آثاره واستعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة“ ومواصلة الانتقال إلى الديمقراطية.

أما تجمع المهنيين السودانيين، وهو حركة احتجاج رئيسية، فقال: ”نؤكد أن قرارات البرهان والمجلس الانقلابي تخصهم وحدهم، فلا شرعية لها ولن تجد من جماهير شعبنا إلا الازدراء والمقاومة الضارية حتى الإسقاط الكامل“، بحسب تعبيره.

ويضم المجلس الجديد أيضا ممثلين عن الجماعات المتمردة التي توصلت إلى اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي لكنها رفضت الانقلاب في بيان هذا الأسبوع.

وأنهت سيطرة الجيش على الحكم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، اتفاقا لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وكان الغرض من هذا الاتفاق قيادة البلاد إلى انتخابات في أواخر 2023.

واعتُقل بعض كبار أعضاء المجلس من المدنيين بينما وُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وتعثرت جهود الوساطة الرامية إلى إطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى تقاسم السلطة. وأبلغت مصادر سياسية رويترز يوم الخميس بأن الاتصالات بين حمدوك والجيش لم تشهد تقدما.