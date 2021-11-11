السودان.. محتجون يشعلون إطارات ويغلقون طرقا شرق الخرطوم (فيديو وصور)

ذكر شهود أن محتجين في شرق العاصمة السودانية الخرطوم أغلقوا طرقا وأحرقوا إطارات، مساء يوم الخميس، وذلك بعد قليل من إعلان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان تشكيل مجلس سيادة جديد.

وانطلقت الاحتجاجات في منطقة بري، معقل المظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يبدو احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من العاصمة.

وأصدر عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، المرسوم الدستوري رقم (21) بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

واحتفظ البرهان برئاسة مجلس السيادة الانتقالي في تشكيله الجديد، وظل الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع نائبا له.

وذكرت ”سونا“ أن التشكيلة الجديدة ضمت في عضويتها الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم، مالك عقار اير عضوا، الطاهر ابوبكر حجر، الهادي إدريس يحيى، رجاء نيكولا عبد المسيح، يوسف جاد كريم، محمد علي يوسف، أبو القاسم محمد محمد أحمد، عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر، سلمى عبد الجبار المبارك موسى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ”تعيين ممثل شرق السودان تم إرجاؤه إلى حين استكمال المشاورات بشأنه، ويسري المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه“.

وكان البرهان أصدر، يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، بحسب وكالة ”رويترز“.

وجمّد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية، وسيطرته على العملية السياسية في السودان، الشهر الماضي.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية، في نيسان أبريل 2019.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، إن سفراءها التقوا عبد الفتاح البرهان، وأبلغوه بضرورة إعادة الحكومة المدنية في السودان.

وقالت الدول الثلاث، المعروفة باسم ترويكا السودان، في بيان بعد الاجتماع: ”أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية يقودها مدنيون“.