"معارضة برلمانية".. صيغة جديدة في تاريخ العراق الحديث تكسر رتابة "التوافق والإجماع"

أظهر تحليل أخير لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية عرضته مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، أن النواب الجدد ممن كانوا شاركوا في انتفاضة 2019، وقد حققوا فوزا مؤثرا، يسعون لتشكيل ”معارضة من داخل البرلمان“، وهي صيغة وصفها التقرير بأنها ”شيء لم يكن موجودا في الواقع بتاريخ العراق الحديث“.

ويقرأ التقرير الميداني للصحيفة أنه رغم كل ما أعقب انتخابات 2021 من تداعيات، إلا أن التحليل الدقيق للمشهد العام يؤكد بأن هذه الانتخابات ”أحدثت شيئا جديدا مؤثرا يمكن المراهنة عليه“، وأنها ”لم تكن مجرد تكرار لنفس الشيء“.

ويعطي التقرير شواهد على هذه المفاعيل الجديدة، بثلاثة أحزاب هي: ”امتداد، إشراق، والجيل الجديد“، وهي التي حققت فوزا ”مدهشا“، يضاف له النشطاء الذين كانوا شاركوا في الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد كمستقلين وفازوا بمقاعد.

وهذه التشكيلات تعمل الآن بطموح أن تستحدث في البرلمان معارضة نيابية تُحدث التغيير في هوية المجلس وفي المزاج العام للدولة.

ويشير التقرير إلى أن انتخابات هذا العام جاءت بعد فترة من الاضطرابات في العراق، ففي أعقاب انتخابات 2018، نزل العديد من العراقيين إلى الشوارع، مقتنعين بأن التصويت تم تزويره.

واندلعت المظاهرات في ذلك العام في البصرة التي عانت من انقطاع الكهرباء والمياه في أشهر الصيف الحارقة، حيث دعا المتظاهرون إلى تحسين الخدمات وإدانة الطبقة السياسية الفاسدة.

وردا على ذلك، قامت الدولة بقمع المتظاهرين في البصرة بعنف استباقي تحسبا للمستقبل.

فقدان الثقة

وأضاف التقرير أن الحكومة العراقية فقدت ثقة معظم سكان البلاد، فما يقرب من ثلثي العراقيين تقل أعمارهم عن 25 عاما، وفي السنوات الأخيرة، وفي مواجهة أزمات اقتصادية مرتبطة في المقام الأول بتقلبات أسعار النفط (الذي يمثل أكثر من 90 في المائة من إيرادات الدولة)، كافحت الحكومة لخلق فرص عمل وتقديم الخدمات الأساسية لهذا العدد المتزايد من السكان.

وبدلا من ذلك، استخدمت الأحزاب وصولها إلى المناصب الحكومية للاستيلاء على خزائن الدولة وتطوير شبكات المحسوبية الخاصة بها والمحافظة عليها، ما يلبي احتياجات شريحة متقلصة من المجتمع فقط.

وقد تفجرت خيبة الأمل بشأن هذا الفساد المقبول سياسيا في عام 2019، عندما نزل الشباب العراقي إلى ساحة التحرير في بغداد وغيرها من الساحات في الجنوب للاحتجاج مرة أخرى على فشل الحكم.

وانتشرت هذه المظاهرات، المعروفة باسم انتفاضة أكتوبر، إلى المدن في جميع أنحاء البلاد، وشكلت تحديا كبيرا ليس فقط لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، آنذاك، ولكن أيضا للنظام السياسي الذي ظهر في أعقاب غزو عام 2003، وأخذ شكل التعاون المتزامن مع المنافسة، بين أحزاب سياسية تتسم بالعرقية والطائفية، تشكل الحكومات وتدير خزائن الدولة.

ولذلك، كما أشار التقرير، لم يصطف المتظاهرون ضد زعيم أو حزب معين، بل ضد النخبة الحاكمة بأكملها والوضع السياسي الراهن الذي تعززه الانتخابات.

وقد ردت الدولة على الاحتجاجات في البصرة عام 2018 وانتفاضة أكتوبر 2019 بعنف غير مسبوق. اعتمدت الحكومة، التي اعتبرت الانتفاضة على أنها تهديد وجودي، على الجماعات المسلحة التي قتلت مئات المتظاهرين وجرحت عشرات الآلاف. وفي النهاية، تمكنت السلطات من استعادة الساحات العامة وإعادة المتظاهرين إلى منازلهم.

ورأى التقرير أن قمع الحركات الاحتجاجية حقق النتيجة المرجوة، فإذا كان العديد من العراقيين في عام 2018 يتشككون في أن أصواتهم يمكن أن تحدث التغيير، فإن العديد منهم أصبحوا يؤمنون بذلك.

من الشوارع إلى البرلمان

وقد عكست المشاركة المتدنية في انتخابات 2021 الشعور بعدم الاكتراث السائد في المجتمع العراقي، فقد فازت الأحزاب ذات القواعد الاجتماعية وشبكات المحسوبية بعدد غير متناسب من المقاعد، مستفيدة من عدم مبالاة الناخبين.

وفي هذا المشهد، يسجل تقرير ”فورين أفيرز“ أن الانتخابات أحدثت شيئا جديدا على المشهد ولم تكتف بتقديم ”المزيد من نفس الشيء“. كان أداء الأحزاب والقادة السياسيين الجدد الذين خرجوا من رحم احتجاجات السنوات الأخيرة جيدا بشكل مدهش. وفاز حزب الامتداد بتسعة مقاعد، وهو حزب نشأ من احتلال الساحات في مدينة الناصرية بقيادة منظم الاحتجاج علاء الركابي الذي حصل على ثالث أكبر عدد من الأصوات لأي مرشح فردي.

كذلك حققت الجماعات الأخرى المستوحاة من الاحتجاجات نجاحا جيدا، بما في ذلك حزب ”إشراق قانون“، الذي فاز بستة مقاعد، وحركة ”الجيل الجديد“ التي فازت بتسعة مقاعد، وهذا الأخير هو حزب وُلد من رحم الاحتجاجات في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث يعاني الكثير من الناس من نفس خيبة الأمل التي يعاني منها الناس في وسط وجنوب العراق.

كما ترشح العديد من النشطاء المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد كمستقلين وفازوا بمقاعد.

معارضة محتملة من داخل البرلمان

ويقدّر التقرير أن بإمكان هذه المجموعات والشخصيات معا أن تشكل شريحة مهمة في البرلمان الجديد. فقد تعهدوا أن يستخدموا مقاعدهم لتشكيل معارضة. ولذلك ينتظر الناس ظهور شيء لم يكن موجودا في الواقع في تاريخ العراق الحديث: معارضة داخل البرلمان الذي يعمل بأسلوب الاتئلافات وحكومات الإجماع الوطني.

لكن التقرير يرى أن هذه المراهنة أمامها ما هو أكثر من تعنّت النخب الحاكمة، فالنواب المنتمون إلى الاحتجاجات ليسوا جزءا من كتلة متماسكة، وفي كثير من الحالات، هم جدد على السياسة؛ ما يعني أنه يجب عليهم ”تربيع الدائرة ”؛ إذ ستكون لديهم قدرة محدودة على إحداث تغيير في البرلمان المائل ضدهم، لكن عدم قدرتهم على إحداث التغيير ستؤثر عليهم في الدورة الانتخابية المقبلة.

ويخلص التقرير إلى أن النظام السياسي المرن وغير الخاضع للمساءلة، سيسعى جاهدا لضمان استمرار الوضع الراهن. وإذا لم ير العراقيون المحبطون أي تحسن في حياتهم خلال أربع سنوات، فالأرجح أنهم لن يعودوا إلى الأحزاب التي كانوا يأملون منها أن تحقق وضعا أفضل.