السودان.. البرهان يصدر مرسوما بتشكيل مجلس سيادة جديد

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس المرسوم الدستوري رقم (21) بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

واحتفظ البرهان برئاسة مجلس السيادة الانتقالي في تشكيله الجديد، وظل الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع نائبا له.

وذكرت ”سونا“ أن التشكيلة الجديدة ضمت في عضويتها الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم ، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم، مالك عقار اير عضوا، الطاهر ابوبكر حجر، الهادي ادريس يحيى، رجاء نيكولا عبد المسيح، يوسف جاد كريم محمد على يوسف، ابو القاسم محمد محمد احمد، عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر، سلمى عبد الجبار المبارك موسى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ”تعيين ممثل شرق السودان تم ارجائه الى حين استكمال المشاورات بشأنه، ويسرى المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه“.

كان البرهان، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، بحسب وكالة ”رويترز“.

وجمّد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية، وسيطرته على العملية السياسية في السودان، الشهر الماضي.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في انتفاضة شعبية، في أبريل/ نيسان 2019.

وفي وقت سابق، من يوم الثلاثاء، قالت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، إن سفراءها التقوا عبد الفتاح البرهان، وأبلغوه بضرورة إعادة الحكومة المدنية في السودان.

وقالت الدول الثلاث المعروفة باسم ترويكا السودان، في بيان بعد الاجتماع: ”أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية يقودها مدنيون“.

وأتت هذه الدعوة غداة اعتقال قوة عسكرية مشتركة عشرات المعلمين خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، إضافة إلى اعتقال العشرات من لجان المقاومة خلال مظاهرات متفرقة في العاصمة السودانية.

وتزامن ذلك مع إخفاق وساطات محلية وإقليمية في تقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، والمكون العسكري، لتجاوز الأزمة التي خلفتها قرارات عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحل الحكومة السابقة، واعتقال العشرات من الوزراء والسياسيين.