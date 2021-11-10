السودان.. "التحالف المدني" يرفض التفاوض مع الجيش

رفض التحالف السياسي المدني الرئيس في السودان إجراء أي مفاوضات مع الجيش، يوم الأربعاء، وعبّر عن تمسكه بموقفه في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انقلاب، 25 أكتوبر /تشرين الأول، بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وتُلي خلال المؤتمر بيان منسوب للناطق باسم قوى الحرية والتغيير‭‭ ‬‬الواثق البرير جاء فيه أن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، العام 2019، بعد الإطاحة بعمر البشير يرفض الانقلاب ولم يعقد أي اجتماعات مع الجيش، بحسب وكالة ”رويترز“.

وذكر التحالف أنه يدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية، لكنه لم يلتقِ به أيضًا، وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب.

وقال متحدث آخر باسم قوى الحرية والتغيير: ”لم نفض الشراكة .. ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية“، مضيفًا أن الانقلاب حدث بعد أن طرح المدنيون بعض القضايا الخلافية على الطاولة.

وأشار المتحدث إلى أن الانقلاب لا يمثل المؤسسة العسكرية، وأنه لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله قبل الانقلاب.

ودخلت قوى الحرية والتغيير المنقسمة، ”المجلس المركزي وميثاق التوافق الوطني“ في اجتماعات مشتركة متواصلة بهدف إعادة وحدة التحالف من جديد، والعمل على إيجاد مخرج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وبحثت الاجتماعات التي بدأت، الأسبوع الماضي، بمبادرة من رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، ضرورة وحدة الطرفين وتقديم مبادرة متفق عليها، بيد أن الآراء تباينت في الاجتماعات حول مطالب العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر وتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة بقيادة عبد الله حمدوك.

وكان محمد الأمين عبد العزيز، عضو اللجنة المفوضة من مجموعة الميثاق الوطني، قال في لـ“إرم نيوز“ إن ”الاجتماعات المشتركة بين طرفي قوى الحرية والتغيير، توصلت إلى توافق على تشكيل سكرتارية مشتركة من الطرفين، مكونة من 3 شخصيات لكل طرف، كما تم التوافق خلال الاجتماعات على خريطة طريق موحدة تمت إجازتها خلال اجتماع يوم الإثنين“.

وذكر أن هناك أحزابًا بمجموعة المجلس المركزي وصفها بالمتعنتة في مواقفها، ترفض هذا التقارب ومن المتوقع تجاوزها وإبعادها من المشهد خلال المرحلة المقبلة.