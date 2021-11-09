البرهان يشكل لجنة لمراجعة واستلام أموال "إزالة التمكين"

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، بحسب وكالة ”رويترز“.

وجمّد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية، وسيطرته على العملية السياسية في السودان، الشهر الماضي.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في انتفاضة شعبية، في أبريل/ نيسان 2019.

وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، قالت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، إن سفراءها التقوا عبد الفتاح البرهان، وأبلغوه بضرورة إعادة الحكومة المدنية في السودان.

وقالت الدول الثلاث المعروفة باسم ترويكا السودان، في بيان بعد الاجتماع: ”أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية يقودها مدنيون“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتأتي هذه الدعوة غداة اعتقال قوة عسكرية مشتركة عشرات المعلمين خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، إضافة إلى اعتقال العشرات من لجان المقاومة خلال مظاهرات متفرقة في العاصمة السودانية.

ويتزامن ذلك مع إخفاق وساطات محلية وإقليمية في تقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، والمكون العسكري، لتجاوز الأزمة التي خلفتها قرارات عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بحل الحكومة السابقة، واعتقال العشرات من الوزراء والسياسيين.

ونفذ عشرات المعلمين، منذ الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم؛ رفضًا لقرارات بإقالة مدير عام الوزارة، ومديري التعليم في محليات الولاية السبع، وتعيين آخرين محلهم.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن جميع المعينين حديثًا هم عناصر تابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وعند الوقفة الاحتجاجية أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين، قبل اعتقال قوات مشتركة من ”الجيش والدعم السريع“ عددًا من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.

وذكرت لجنة المعلمين السودانيين، في تصريح صحفي، أن عدد المعتقلين بلغ 16 معلمًا، بينهم رئيس اللجنة يس حسن عبدالكريم، وهو كذلك رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم في السودان، إضافة إلى عدد من قيادات لجنة المعلمين.