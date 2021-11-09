وزير الخارجية المصري: لا نرى سببًا لاستضافة تركيا قيادات الإخوان

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده لا ترى سببًا لاستضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين، وتركها تعمل هناك.

وأعرب سامح شكري خلال مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني والختامي للحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي في واشنطن، عن قلق مصر إزاء سياسات أنقرة التي ظهرت خلال الأعوام العشرة الماضية، قائلًا: ”إن مصر لا ترى سببًا يدفع تركيا للوجود عسكريًا في ليبيا، وسوريا، والعراق“.

وانتقد ”شكري“ ما أسماه التدخل التركي في الشؤون الداخلية المصرية، ودعم جماعة الإخوان.

وأضاف الوزير المصري: ”نحن لا نرى سببًا يدفع تركيا لاحتضان قيادات الإخوان لكي يعملوا من هناك ويبثوا معلومات مضللة عبر قنوات فضائية“.

وشدد ”شكري“ على أهمية المحادثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة، واصفًا إياها بأنها مفيدة.

وأوضح شكري أنه ”حينما شاهدنا بعض الابتعاد من تركيا عن سياساتها انخرطنا في حوارات استكشافية، وكانت مفيدة وأعطتنا القدرة على نقل قلقنا، وطلبنا تغيير المسار، وفي حال تحقّق ذلك سنكون سُعداء لتطبيع علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية“.

وتناول ‏وزير الخارجية المصري أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيد الإقليمي، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية نظمها مركز ويلسون البحثي تحت عنوان ”تقييم التفاعلات الإقليمية، الرؤية المصرية“.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية المصري، إن هناك عدم رغبة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في الانخراط في الحوار، مؤكدًا أن مصر تمكنت من ملء الفراغ الموجود بين الطرفين.

كما أكد ”شكري“ ضرورة أن يكون اتفاق أبراهام مشجعًا لإسرائيل على الانخراط في عملية السلام، مشددًا على أن ”السلام لن يتحقق إلا إذا امتلك الطرفان المعنيان القناعة بأهمية هذا السلام لهما“.

وانطلق الحوار الإستراتيجي بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بعد توقف دام 6 سنوات، أمس الإثنين.

وتعد تلك هي الخطوة الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تناول الحوار علاقات التعاون الثنائي، ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين، فضلًا عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.