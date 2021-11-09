بشار الأسد يستقبل عبدالله بن زايد في دمشق

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء في دمشق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا و منصور فضل الله عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، ومن الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر وزير دولة و علي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ”بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين“.

من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس الأسد بحث مع مع الشيخ عبد الله بن زايد سبل ”تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، خصوصاً في القطاعات الحيوية؛ من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات“.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأسد ”أكّد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوَّه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات“، مشدداً على أن ”الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري“.

من جانبه، شدّد الشيخ عبد الله بن زايد على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أنّ ”ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية، معرباً عن ثقته في أنّ ”سوريا وبقيادة الرئيس الأسد وجهود شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب“، وأن ”الإمارات مستعدةٌ دائماً لمساندة الشعب السوري“، بحسب ”سانا“.

الرئيس #الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي واللقاء يتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

التفاصيل على الرابط : https://t.co/a1sz0Hal4x pic.twitter.com/X2ljf03gQw — سانا عاجل (@SanaAjel) November 9, 2021

وتناول النقاش أيضاً، وفق وكالة الأنباء السورية، الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية؛ من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم، بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.

وتعتبر هذا الزيارة أحدث محطة من محطات التقارب الإماراتي السوري بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية اندلاع الأزمة السورية في 2011.

ودعا الشيخ عبدالله بن زايد قبل أشهر إلى ضرورة بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها معتبر أن ذلك ”أمر لا بد منه“.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، حينها أن هذا ”الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي مسألة المصلحة العامة.. مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة“.

وتأتي زيارة بن زايد إلى دمشق بعد تبادل الاتصالات الهاتفية خلال الفترة الماضية بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت الاتصالات بين الطرفين بعد قرابة ثلاث سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، التي ظلت مغلقة منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا في عام 2011 حتى إعلان إعادة فتحها في ديسمبر 2018.