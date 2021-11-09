السودان.. "الترويكا" تدعو البرهان إلى إعادة الحكومة المدنية

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إن سفراءها التقوا الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، وأبلغوه بضرورة إعادة الحكومة المدنية في السودان.

وقالت الدول الثلاث المعروفة باسم ترويكا السودان، في بيان بعد الاجتماع: ”أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية يقودها مدنيون“، بحسب وكالة ”رويترز“.

تأتي هذه الدعوة غداة اعتقال قوة عسكرية مشتركة عشرات المعلمين خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، إضافة إلى اعتقال العشرات من لجان المقاومة خلال مظاهرات متفرقة بالعاصمة السودانية.

يتزامن ذلك مع إخفاق وساطات محلية وإقليمية في تقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، والمكون العسكري، لتجاوز الأزمة التي خلفتها قرارات عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بحل الحكومة السابقة واعتقال العشرات من الوزراء والسياسيين.

ونفذ عشرات المعلمين، منذ الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم؛ رفضا لقرارات بإقالة مدير عام الوزارة، ومديري التعليم في محليات الولاية السبع، وتعيين آخرين محلهم.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن جميع المعينين حديثا هم عناصر تابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وعند الوقفة الاحتجاجية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين، قبل اعتقال قوات مشتركة من ”الجيش والدعم السريع“ عددا من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.

وذكرت لجنة المعلمين السودانيين، في تصريح صحفي، أن عدد المعتقلين بلغ 16 معلما، بينهم رئيس اللجنة يس حسن عبدالكريم، وهو كذلك رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم في السودان، إضافة إلى عدد من قيادات لجنة المعلمين.

ولجنة المعلمين السودانيين هي واحدة من الأجسام المهنية المؤسسة لتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، حتى سقوطه في 11 نيسان/ أبريل عام 2019.

وشهد عدد من المناطق في الخرطوم والولايات احتجاجات متواصلة على عزل الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.

وشملت الاحتجاجات، إضافة إلى العاصمة الخرطوم، كلا من: مدينة ودمدني بولاية الجزيرة، مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، إضافة إلى نيالا بولاية جنوب دارفور، وعطبرة بولاية نهر النيل، والدويم بالنيل الأبيض.