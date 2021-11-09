"يديعوت أحرونوت": الغارات الإسرائيلية على سوريا تخدم مصالح موسكو ودمشق

”يمتلك مراقبون إسرائيليون قناعة بأن الهجمات المتكررة التي تطال أهدافا إيرانية في سوريا، إنما تخدم المصالح الروسية والسورية، إضافة إلى مصالح الدولة العبرية“، وفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ويرى المراقبون، وفقا للصحيفة، أن ”هذه القاعدة تعبر عن واقع، حتى ولو التزمت جميع الأطراف المستفيدة الصمت“.

وقالت الصحيفة إن ”الفترة الأخيرة شهدت زيادة الهجمات المنسوبة لإسرائيل داخل الأراضي السورية، وحصدت ثمنا باهظا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قال، الاثنين، إن ”الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى والساحلية، وإن الهجوم الصاروخي أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية، فيما أسقطت الدفاعات السورية معظم الصواريخ التي أطلقت من اتجاه شمال بيروت“.

ومنذ شهر تموز/ يوليو الماضي، بدأت مصادر روسية رسمية الحديث عن اعتراض غالبية الصواريخ التي تطلقها مقاتلات إسرائيلية ضد اهداف داخل سوريا؛ ما أثار مخاوف من أن منظومة التنسيق الروسية الإسرائيلية أمام نقطة تحول، لكن التجربة أثبتت عدم تضررها حتى الآن.

مصلحة مشتركة

ووفق ما أوردته ”يديعوت أحرونوت“، هناك ”مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل وروسيا وسوريا من وراء تكثيف الهجمات، إذ يريد جميع الأطراف منع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا“.

ورأت أن ”إسرائيل تحقق أهدافا محددة من وراء الهجمات المنسوبة إليها، ألا وهي زعزعة التواجد الإيراني في سوريا، وإحباط عمليات تهريب السلاح المتقدم إلى حزب الله في لبنان، ولا سيما الصواريخ الخاصة بنظم الدفاع الجوي“.

وتابعت الصحيفة أن ”إسرائيل تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالهدف الأول، أي زعزعة الوجود الإيراني في سوريا، لكن الهدف الثاني الخاص بتهريب السلاح إلى المنظمة الشيعية في لبنان، يشكل تحديا أكثر تعقيدا“.

الصحيفة تحدثت عن هجوم مزدوج نفذ بالتزامن، يوم الاثنين، ضد هدفين مختلفين، الأول مستودع خاص بمنشأة لتصنيع الصواريخ دقيقة التوجيه شرقي طرطوس، والثاني طال أهدافا في مطار عسكري يقع جنوب شرق حمص، لافتة إلى أن موعد الهجوم في السابعة مساء يعد توقيتا استثنائيا.

مصلحة سورية

وذكرت الصحيفة أن ”طبيعة الهجوم تدل على أن القرار اتخذ بشأنه بشكل مسبق ولم يكن نوعا من استغلال الفرص“.

ولفتت إلى أن ”الشهر الماضي شهد تنفيذ 7 هجمات على الأقل؛ ما يعني زيادة قدرها 15% في الهجمات مقارنة بهذا التوقيت من العام الماضي، لكن الهدف يظل كما هو، أي منع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا، وتقويض محاولات تهريب السلاح إلى لبنان“.

وذهبت إلى أن ”هذه الهجمات تشكل مصلحة سورية أيضا، إذ يعمل الرئيس السوري على إعادة بناء جيشه، ويواصل سيطرته على المزيد من المناطق في البلاد، ومن ثم لا يجد غضاضة في عمليات إسرائيلية تستهدف إبعاد الإيرانيين عن بلاده“.

وعبرت عن اعتقادها بأن ”العكس هو الصحيح، إذ يعد إبعاد الإيرانيين مصلحة سورية، حتى في ظل قيام المضادات الجوية السورية في التصدي للغارات التي تنسب لإسرائيل“.

روسيا مستفيدة

وقالت الصحيفة إن ”لدى القوات الروسية مصلحة _أيضا_ من وراء الهجمات الإسرائيلية، إذ تخدم هذه الهجمات المصلحة الروسية في إطار صراعها مع الإيرانيين على السيطرة على مناطق إستراتيجية في سوريا“.

ولفتت إلى أنه ”لهذا السبب يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعطاء الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لاستمرار الهجمات“.

ونفت الصحيفة صحة التقديرات أو التقارير التي تحدثت عن تضرر منظومة التنسيق العسكري بين القوات الروسية والجيش الإسرائيلي.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مدينة سوتشي الروسية الشهر الماضي، أكد الأخير أمام الرئيس الروسي أن الإستراتيجية الإسرائيلية ”تقوم على قاعدة مفادها بأن إضعاف إيران في سوريا يخدم المصلحة الروسية أيضا، وأن هذا الأمر يعد مصلحة مشتركة للبلدين“.

كما أكدت الصحيفة أن ”إسرائيل لن تسلم بتواجد إيران في سوريا، وستواصل الحفاظ على حريتها للعمل العسكري هناك“.

منظومة التنسيق

ومنذ التدخل الروسي في سوريا قبل 6 سنوات، اتفقت موسكو وتل أبيب على آلية لتنسيق العمل بين الجانبين لمنع حدوث صدام عن طريق الخطأ.

وعملت إسرائيل منذ التدخل الروسي في سوريا، بحرية ودون عقبات في المجال الجوي السوري، أو شنت غارات من داخل المجال الجوي اللبناني، فضلا عن القصف المدفعي.

وتستهدف منظومة التنسيق الروسية الإسرائيلية، منع حدوث اشتباك عن طريق الخطأ بين الجانبين، ومنع استهداف قوات روسية على الأرض.

وتحدثت تقارير عن اتفاق سري تم التوصل إليه أواخر عام 2018، بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها بنيامين نتنياهو، بمقتضاه يسمح للمقاتلات الإسرائيلية بحرية العمل في سوريا، فيما لا تتدخل القوات الروسية ضدها.

ووفق ما أورده موقع ”واللا“ الإخباري العبري، في كانون الثاني/ يناير 2019، بمقتضى آلية التنسيق، تسمح روسيا لإسرائيل بضرب أهداف تابعة لإيران و“حزب الله“ في سوريا، ضمن جهود مكافحة التواجد الإيراني هناك.

وذكر أن هذه الآلية لا تشمل منع الدفاعات السورية من اعتراض الصواريخ الإسرائيلية، لكنها تحرص على عدم توجيه نيران هذه الدفاعات صوب المقاتلات الإسرائيلية نفسها.

استخبارات دقيقة

وأثبتت التجربة، أن حوادث خطيرة لم تؤثر على هذه منظومة التنسيق، ولا سيما عقب واقعة إسقاط طائرة روسية في أيلول/ سبتمبر 2018، كانت تحلق فوق البحر المتوسط على بعد 35 كلم من الساحل السوري، في طريق عودتها إلى قاعدة ”حميميم“ في محافظة اللاذقية، بعد أن اتخذتها مقاتلات إسرائيلية غطاء لها.

ومنذ شهر تموز/ يوليو الماضي، لم تتوقف البيانات الرسمية الصادرة عن مصادر روسية بشأن اعتراض غالبية الصواريخ التي تطلقها مقاتلات إسرائيلية خلال غاراتها على أهداف في سوريا، وساد انطباع بأن القوات الروسية ستقيد عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سماء سوريا، لكن الأمر لم يحدث.

ويتطلب قصف أهداف إيرانية داخل سوريا من الجو، سواء من المجال الجوي اللبناني أو السوري، معلومات استخبارية دقيقة على الأرض، وفي الوقت الحقيقي، بشأن هذه الأهداف.

ولم تسجل حالات شهدت تعرض جنود روس على الأرض لهجمات إسرائيلية، ومن ثم يفترض أن آلية التنسيق بين روسيا وإسرائيل حالت دون تسجيل حالات من هذا النوع.

ويؤشر ذلك، على أن إسرائيل على علم كامل بطبيعة الأهداف التي توجه إليها ضرباتها، وأن آلية التنسيق مع القوات الروسية تلعب دورا كبيرا في الوصول إلى الدقة المطلوبة في انتقاء الأهداف.