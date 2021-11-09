بعد شكوى رئيس الوزراء.. حظر النشر في قضية كميل الزعبي يشعل "عاصفة إلكترونية" بالأردن

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن زخما كبيرا خلال الساعات الـ 24 الماضية، احتجاجا على قرار قضائي بحظر النشر في قضية الناشط كميل الزعبي التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وأوقف الزعبي بعد تقديم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شكوى شخصية بحقه بعد تساؤله عن راتب زوجة الأخير، على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وبدأ معلقون منذ مساء أمس الاثنين، وحتى يوم الثلاثاء، ما سموها ”عاصفة إلكترونية“ رفضا لقرار حظر النشر في ”قضية شخصية“ بين رئيس الوزراء ومواطن عبر عن رأيه، بحسب تعبيرهم، معتبرين أن ”هذه القرارات لا تحتكم لضوابط“.

واستخدمت الحملة وسوم ”#الحرية_لكميل_الزعبي“، ”#علانية_المحاكمة_حق“، ”#رقابة_المجتمع_تضمن_العدالة“، في احتجاج شديد من قبلهم على قرارات حظر النشر التي تصدر من قبل القضاء في قضايا تشغل الرأي العام، ليس آخرها قضية الزعبي.

واعتبر الناشطون أن ”حظر النشر يؤثر على مجريات حق المحاكمة العلنية للأفراد، وأن رقابة المجتمع تحمي العدالة ولا تنتقص منها“.

وكتب الصحفي باسل العكور في تغريدة على ”تويتر“: ”أين عقل الدولة؟ احتجاجات واسعة على التوقيف، ويأتي الرد بمنع النشر“.

اين عقل الدولة ؟ احتجاجات واسعة على التوقيف ، ويأتي الرد بمنع النشر .. #الحرية_لكميل_الزعبي. #علانية_المحاكمة_حق #ليرة_للريس — Basil Okoor (@basilokoor) November 8, 2021

وقالت الناشطة هالة عاهد: ”في هذه الدعوى بالذات التي نصب رئيس الوزراء فيها نفسه خصما للمواطن كميل الزعبي، لا بد للرقابة الشعبية أن تظل حاضرة لضمان المحاكمة العادلة ولكفالة المساواة بين الخصوم“.

في هذه الدعوى بالذات التي نصب رئيس الوزراء نفسه خصما للمواطن كميل الزعبي؛ لا بد للرقابة الشعبية ان تظل حاضرة لضمان المحاكمة العادلة ولكفالة المساواة بين الخصوم. #الحرية_لكميل_الزعبي#علانية_المحاكمة_حق#رقابة_المجتمع_تضمن_العدالة#ليرة_للرئيس — هالة عاهد #مع_المعلم (@Hala_Deeb) November 8, 2021

من جهته، علق عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، على قرار حظر النشر: ”حق الرئيس بالتقاضي لا يتنافى مطلقا مع حق المجتمع بالمعرفة“.

وأضاف القضاة عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”لكن نتائج قرارات حظر النشر والتوسع بموجباتها ستكون كارثية على المدى المتوسط والبعيد، فهي تولد احتقانا لا يمكن الإحاطة بآثاره وعواقبه“.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان، قررت أمس الاثنين، ”حظر نشر أي أخبار أو منشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي“.

وجاء هذا القرار بعد تصاعد التفاعل بشأن القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وطلب المحامي فراس الروسان، وكيل الموقوف الزعبي، عرض رئيس الوزراء على ”طبيب نفسي لتقييم مدى تأثره بما قاله موكله“.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الخصاونة أنه ”طالب بتعويض مقداره 20 ألف دينار (28 ألف دولار) من المشتكى عليه الزعبي“.

ولاحقا، قال موقع ”عمون“ المحلي إن الخصاونة أشار إلى أنه ”سيتبرع بما سيتحصل عليه من الدعوى لصالح صندوق المعونة الوطنية“، وهو صندوق تابع لوزارة التنمية الاجتماعية يعنى بشؤون الفقراء.

وسخر الناشطون من طلب الخصاونة هذا التعويض، مطلقين وسم ”#ليرة_للريس“، لجمع المبلغ من المواطنين.

وقال أحد المغردين: ”يا ريتك يا كميل تدفع العشرين ألف قروش وفلوس.. زي ما عملتها سامسونج بأبل قبل أكمن سنه“.

يا ريتك يا كميل تدفع العشرين الف قروش وفلوس …. زي ما عملتها سامسونج ب أبل قبل أكمن سنه 😂😂✌️#ليره_للريس pic.twitter.com/UYiRVttHIT — أبو غريز المعظم (@GraizThankful) November 6, 2021

وكتب أنس مغردا: ”حظر النشر ما بمنعنا نضحك صح“.

وذكر آخر يدعى ”ليث: ”بدهم ديمقراطية آه. واحد سأل عن راتب زوجة رئيس الوزراء انحبس وراح أمن دولة ومطالب بشرفية وتعويض 20 الف دينار“.

بدهم ديمقراطية اه . واحد سال عن راتب زوجة رئيس الوزراء انحباس و راح أمن دولة و مطالب بشرفية و تعويض ٢٠ الف دينار .#كميل_الزعبي #ليرة_للريس pic.twitter.com/NrqMPsqIXd — Laith Irqsusi (@laithirqsusi) November 7, 2021

وحظيت قضية ”كميل“ بتعاطف من قبل شريحة واسعة من المواطنين، كون الشكوى رفعت بشكل شخصي من رئيس الوزراء بحق مواطن قال ناشطون إنه ”بسيط ويبيع القهوة“ في أحد محلات مدينة الرمثا شمالي المملكة.

ويواجه الزعبي تهم ”إشاعة معلومات كاذبة من شأنها أن توهن أفراد الأمة، وإثارة الفتنة في المجتمع وذم هيئة حكومية“، بحسب ما أفاد محاميه فراس الروسان لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق.

وقال الروسان إنه امتنع الأسبوع الماضي، عن تقديم طلب إخلاء سبيل موكله، احتجاجا على عدم تحويل المدعي العام القضية إلى القاضي المختص، مشيرا إلى أنه ”لا يزال يضع يده عليها“، معلنا أن موكله كان قد بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.

وأضاف المحامي أن ”المدعي العام لم يستمع إلى زوجة الخصاونة ولم يستدعها بالرغم من تعلق شكوى زوجها بها“، وهو ما أثار انتقادات حول مخالفة قانونية.

وأشار إلى أن ”بعض التهم التي يحاكم فيها موكله من اختصاص محكمة أمن الدولة ويخشى أن يحول ملف القضية إليها“.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الزعبي الشهر الماضي، بعد تقديم رئيس الوزراء شكوى بحقه لدى الادعاء العام على خلفية نشره منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي تساءل فيه عن راتب زوجة بشر الخصاونة، وهي الإعلامية ”رنا سلطان“.

وأجرى رئيس الوزراء الأردني مطلع الشهر الماضي، التعديل الرابع على حكومته منذ تشكيلها قبل نحو عام، وشمل التعديل الجديد 9 حقائب وزارية.

وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة من قبل الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية، فيما أعلن مركز راصد الأردني (منظمة مجتمع مدني) نهاية الشهر الماضي، أن ”حكومة الخصاونة لم تحقق سوى 14% من التزاماتها في العام الأول“.