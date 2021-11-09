لاعبو منتخب إيران يثيرون الشكوك باصطحابهم حقائب كبيرة وكثيرة إلى بيروت (صور)

أبدى سياسيون ونشطاء ومدونون لبنانيون، مخاوفهم من تهريب إيران طائرات مسيّرة ومعدات عسكرية إلى حزب الله اللبناني عبر بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم، بعد أن وصل أعضاؤها لمطار بيروت مصطحبين حقائب كثيرة وكبيرة.



ولفتت بعثة منتخب إيران التي وصلت أمس الاثنين، إلى مطار بيروت، الأنظار إليها بعد أن ظهر غالبية أعضاء البعثة من لاعبين وفنيين وإداريين يجرون أو يدفعون عدداً كبيراً من الحقائب على الرغم من قضائهم أربعة أيام فقط في بيروت.

ونشر السياسي اللبناني، شادي سرايا، صوراً لأعضاء البعثة مع حقائبهم الكبيرة الحجم، وأشار لمخاوفه من أن تكون موجهة إلى جماعة ”حزب الله“، الحليف اللبناني الوثيق لطهران.

وكتب سرايا عبر تويتر معبراً عن مخاوفه: ”لفتَ نظري جنرال صديق عن كمية الشنط الموجودة بحوزة كل لاعب من الفريق الإيراني الذي وصل إلى مطار بيروت اليوم، بأنه أغلب الظن موجودٌ فيها طائرات مسيرة آتية لصالح حزب الله الشيطاني.. المطار سائب والقوى السيادية حدِّث ولا حرج“.

لفتَ نظري جنرال صديق عن كمية الشنط الموجودة بحوزة كل لاعب من الفريق الإيراني الذي وصل إلى مطار بيروت اليوم

بأنه أغلب الظن موجودٌ فيها طائرات مسيرة آتية لصالح حزب الله الشيطاني ..

المطار سائب

والقوى السيادية حدِّث ولاحرج pic.twitter.com/0mwqUGu3Ba — Dr-Chadi Saraya (@chadisaraya1) November 8, 2021

كما كتبت مقدمة البرامج والإعلامية اللبنانية، ليليان تنوري، في سياق مماثل للقلق من حقائب البعثة الإيرانية: ”فينا نعرف ليش هالكمية الكبيرة من الشنط العملاقة، دخل بها لاعبو #منتخب_ايران مطار #بيروت لخوض مباراتهم مع #لبنان في #تصفيات_كأس_العالم2022“.

فينا نعرف ليش هالكمية الكبيرة من الشنط العملاقة، دخل بها لاعبو #منتخب_ايران مطار #بيروت لخوض مباراتهم مع #لبنان في #تصفيات_كأس_العالم2022 pic.twitter.com/Plg0CyAHBB — ليليان تنوري (@lilianetannoury) November 8, 2021

وأشار أحد المدونين اللبنانيين، إلى حقيبة على شكل صندوق برفقة أحد أفراد البعثة، وكتب موضحاً حولها ”هيك cases عادة تستخدم لمعدات الكترونية حساسة لحمايتها من التحميل والشحن، يعني فريق فوتبول شو الشي الالكتروني الحساس اللي بيحتاجه بي ماتش فوتبول؟؟؟ فكروا معي!!!“.

هيك cases عادة تستخدم لمعدات الكترونية حساسة لحمايتها من التحميل والشحن، يعني فريق فوتبول شو الشي الالكتروني الحساس اللي بيحتاجه بي ماتش فوتبول؟؟؟ 🤔 فكروا معي!!! pic.twitter.com/4WxorHHECP — Marashal Hotait 🇱🇧✊🏾⛽️🔌📡☎️⚖️💵🚬🧸🇱🇧 (@3alablat) November 8, 2021

وتوجهت البعثة الإيرانية بعد وصولها لمطار بيروت، إلى مكان إقامتها في الفندق، دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ تتبع مسار الحقائب بعد ذلك، لكن كاميرات المراقبة تتواجد بكثافة في أروقة فنادق العاصمة والمنطقة المحيطة به.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني حصصا تدريبية قبل أن يواجه نظيره اللبناني يوم الخميس المقبل ضمن كأس العالم 2022.

ويفوق حجم وعدد حقائب البعثة الإيرانية إلى بيروت، ما اصطحبوه معهم إلى روسيا في العام 2018، عندما شاركوا في مونديال كأس العالم الذي يتطلب فترة إقامة طويلة للمنتخبات المتأهلة للبطولة حتى لو لم تتجاوز مرحلة المجموعات.

🇮🇷 عبر طائرة خاصة ، منتخب إيران اول منتخب يصل لروسيا .#المونديال_مع_معاذ pic.twitter.com/EOIq5c9MjE — معاذ 🇸🇦 (@Moath) June 5, 2018

ويمتلك حزب الله نفوذا كبيراً على مطار بيروت الدولي، بجانب هيمنته على البلاد، وهو ما جعل البلد يعاني من عدم الاستقرار والسجال السياسي بين نخبه الحاكمة على الدوام.

وتدعم إيران الحزب الذي يمتلك ميليشيا مسلحة لا تخضع للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، ويُعتقد أن مطار بيروت ممر رئيسي منذ سنوات لوصول معدات عسكرية متطورة، بينها طائرات مسيّرة إلى الحزب الموالي لإيران.

وتعيش علاقة بيروت مع دول الخليج العربي حالياً، توتراً جديداً، بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، دافع فيها عن ميليشيات الحوثيين اليمنية الموالية لإيران أيضاً.

وكانت طائرات مدنية إيرانية حطت في مطار صنعاء في العام 2015، قد أشعلت فتيل العملية العسكرية التي تقودها السعودية منذ ذلك التاريخ لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً، بعد شكوك مماثلة بكون تلك الطائرات محملة بالسلاح للحوثيين.