قلق وترقب عراقي.. محاولة اغتيال الكاظمي تثير المخاوف من انفلات أمني

يعيش العراقيون منذ يومين على وقع تداعيات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مخاوف من انفلات أمني، في ظل امتلاك الجماعات المسلحة ترسانة عسكرية كبيرة.

ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال بوساطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في واقعة هزت المنطقة.

وانعكست تلك الحادثة سريعاً على المشهد الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، إذ قلّ الإقبال على الأسواق الرئيسية، مع غياب الزحامات التي كانت تشهدها بغداد.

وفي قلب المركز الرئيس للتجارة ببغداد، كانت منطقة الباب الشرقي المكتظة عادة بالمتبضعين القادمين من مختلف محافظات البلاد تكاد تخلو من روّادها، مع غياب للأعداد الهائلة للسيارات التي كانت تنقل البضائع.

نحو الأسوأ

ويرى وليد الخالدي، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، أن ”الأوضاع في البلاد تسير نحو الأسوأ، وهناك قلق يخيم على الحياة العامة، والأسواق، والحركة التجارية؛ بسبب عدم وضوح معالم الوضع، وتراكم الأزمات“.

وقال الخالدي في حديثه لـ“إرم نيوز“ إن ”تداعيات نتائج الانتخابات، والخلافات بشأنها، وأزمة محاولة اغتيال رئيس الحكومة، أثارت المخاوف من انهيار الأوضاع في البلاد، خاصة وأن هناك مسلحين كثرا لا يأبهون بشيء“.

ولم يكد العراق يخرج من أزمة نتائج الانتخابات ورفض الفصائل المسلحة الاعتراف بها، حتى دخل في أزمة محاولة اغتيال رئيس الحكومة، وما شكلته من تهديد على المستوى الوطني، ورسالة واضحة بعدم وجود خطوط حمر للفصائل فيما يتعلق بتعاملها مع الأطراف الأخرى.

وجاءت محاولة الاغتيال بعد يومين من اشتباكات عنيفة في بغداد بين قوات الحكومة وأنصار أحزاب سياسية مدعومة من إيران خسرت عشرات المقاعد في البرلمان في الانتخابات العامة، التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما سادت تحذيرات من أن الوضع في العراق يتدحرج نحو تدهور أمني سريع؛ نتيجة الانسداد السياسي الذي تسبّبت به الانتخابات المبكرة، وجاءت نتائجها على غير التوقعات، فيما يرى سياسيون أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستكون لها تداعيات مهمة على المديين طويل وقصير الأمد.

انتشار أمني دائم

وتشهد بغداد وبعض المحافظات الأخرى انتشاراً أمنياً مستمراً، على وقع التداعيات الحاصلة، حيث شهدت المناطق الحسّاسة والمواقع المهمة وجوداً مكثفاً لقوات الجيش والشرطة تحسباً للطوارئ.

وقال المرشح الفائز في عضوية البرلمان العراقي جمال كوجر إن ”الانتشار الأمني المكثف وبشكل دائم سيكون أحد تداعيات تلك الحادثة، ما يتطلب إنهاء القلق لدى الشارع العراقي، عبر التطمينات بإجراء تحقيقات فاعلة وشفّافة للوصول إلى المتورطين، وتحقيق العدالة“.

ورأى كوجر، خلال حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”الآثار المترتبة على هذه الواقعة ستكون داخلية وخارجية، وستحدث صراعات بين عدة أطراف بسببها“.

ولفت إلى ”ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة بشأن السلاح المنفلت؛ لأنه أصبح عامل تهديد لرأس الهرم في الدولة العراقية، وبالتالي منظومة الحكم في الدولة كلها أصبحت مهددة“.

وتأمل أوساط اجتماعية عراقية انتهاء الأزمة، بعد إعلان المفوضية قرب إعلان النتائج النهائية للانتخابات، بعد حسم ملفات الطعون، وهو ما يضع البلاد على مفترق طرق، فإما قبول تلك الجماعات المعترضة بالنتائج والعمل وفقها، أو اللجوء إلى طرق أخرى قد تستدعي تدخلاً قد يكون عسكرياً.

وعلى الرغم من محاولة وسائل الإعلام والمدونين المقربين من الفصائل المسلحة تكذيب حادثة الاغتيال واتهام الكاظمي بافتعالها، إلا أن غالبية واسعة من المجتمع العراقي تعاطفت معه، وهو ما ظهر في مستوى الردود على مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت بدعم الدولة في مواجهة الجماعات المسلحة.