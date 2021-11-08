إعلام رسمي: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

قال التلفزيون الرسمي السوري اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفه بهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى والساحلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن الهجوم الصاروخي أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية، مضيفة أن الدفاعات السورية أسقطت معظم الصواريخ التي جاءت من اتجاه شمال بيروت.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وكانت الوكالة السورية قالت في وقت سابق إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

وفي 8 أكتوبر الفائت، أفادت وكالة الأنباء السورية بتعرض مطار التيفور في ريف حمص لاستهداف من الطيران الإسرائيلي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقالت وكالة ”سانا“ في بيان لها: ”تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مساء اليوم مطار التيفور في ريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية“.

وأضافت الوكالة وقتها: ”حوالي الساعة التاسعة و33 دقيقة من مساء اليوم (8 أكتوبر الفائت) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها“.

وتابعت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري: “العدوان أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية“.

ومحافظة حمص متاخمة للبنان، حيث تسيطر جماعة حزب الله المدعومة من إيران على المنطقة الحدودية الوعرة.

وتقول مصادر مخابرات غربية إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا جزء من حرب ظل أقرتها الولايات المتحدة ضمن سياسة خلال العامين الأخيرين تقوم على تقويض قوة إيران العسكرية من دون التسبب في تصعيد كبير في الأعمال القتالية، بحسب ”رويترز“.

وتوجد آلاف من أفراد الفصائل المدعومة من إيران في أنحاء سوريا، وزاد عددهم خلال العام الماضي بعد أن ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة أراض خسرها لصالح المعارضة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.