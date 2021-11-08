مسؤول بالجامعة العربية: استقالة قرداحي كانت من الممكن أن تنزع فتيل الأزمة مع الخليج

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الإثنين، في بيروت، إن مسألة استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت من الممكن أن تنزع فتيل الأزمة بين لبنان ودول الخليج منذ البداية.

ويزور زكي بيروت حاليا في إطار مساعي الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين لبنان ودول الخليج في أعقاب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني حول الوضع في اليمن.

🔴الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي يبحث مع المسؤولين اللبنانيين ملف الأزمة مع دول الخليج و استقالة #جورج_قرداحي 🔴حسام زكي: هناك أزمة والأغلبية تعرف كيف الطريق إلى حلها.. ونأمل أن نقطة البداية تكون من #لبنان pic.twitter.com/7KtRe12X9P — إرم نيوز (@EremNews) November 8, 2021

وأوضح المسؤول بالجامعة العربية بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن ”اللقاء كان وديًا وصريحًا، والهدف من زيارة بيروت ليس طرح حلّ لأزمة لبنان مع الخليج، فالتعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون دقيقًا“.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي ببيروت، أشار زكي إلى أنه ”في ما يخصّ الأزمة الراهنة لم يكن هناك أيّة رسائل، وانعقاد الجلسات الحكومية اللبنانية مُعطّل لأسباب يعرفها الجميع، وهناك علامة استفهام على حلحلة هذا التعطيل، وتركيزي اليوم هو على أزمة العلاقة مع دول الخليج“.

وأضاف زكي في رده على سؤال آخر، ”أن موضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي مطروح نوعًا ما، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على العلاقة مع السعودية، وهو يعوّل على الحس الوطني للوزير قرداحي“.

ورأى المسؤول بالجامعة العربية أن ”مسألة استقالة قرداحي كانت من الممكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية“.

والتقى زكي، الموجود في بيروت ويعقد اجتماعات بشأن هذه الأزمة، حتى الآن، بالرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وبري.

وقال زكي إنه أبلغ وجهة نظر الجامعة العربية حيال الأزمة للمسؤولين الذين التقى بهم، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وذكر في وقت سابق، أن لقاءه مع عون كان صريحا وإيجابيا، وأنه وجد مدخلا لحل الأزمة، لكنه أضاف أن ”المسألة ليست بسيطة، وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن”، في إشارة إلى تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأضاف أنه يجب ألا يجري التعامل مع هذه المسألة بـ“استخفاف“، حسب تعبيره.

بدوره، قال عون إن حل الخلاف بين لبنان والسعودية يتطلب حوارا صادقا بين البلدين.

وأضاف حسبما قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، أن بيروت ترحب ”بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية مع السعودية“.

وتابع الرئيس اللبناني أن بلاده لن تتردد ”في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء للمصارحة“.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد، من جانبه، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام لبنانية، أن ”لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة السعودية ودول الخليج“، مضيفا: ”سنبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات، ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون“.