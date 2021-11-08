إسرائيل تعلن عن اتفاق لتعزيز وجود الجيش المصري في رفح

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، عن الاتفاق خلال اجتماع عسكري مشترك عقد الأحد، على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح.

وقال أدرعي، في بيان صادر عن رئاسة الأركان الإسرائيلية، إن ”اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري عقد الأحد، إذ تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، وخلال الاجتماع تم التوقيع على تعديلٍ للاتفاقية التي تنظم وجود قوات حرس مصرية في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة“.

وأضاف أدرعي أنه ”ترأس وفد الجيش الإسرائيلي، كلّ من رئيس قسم العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس فرقة الإستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تل كالمان، ورئيس قسم العلاقات الخارجية العميد إفي دفرين ”.

وكانت إسرائيل وافقت على طلب تقدمت به مصر يقضي بتعزيز عدد وحجم القوات المسلحة الموجودة في شبه جزيرة سيناء، ضمن خطط القيادة العامة لمواجهة الجماعات المسلحة قرب الحدود مع إسرائيل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية وقتها أن ”إسرائيل وافقت على تعليق العمل بالشق الأمني من اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع مصر، بهدف تمكين الجيش المصري من تنفيذ عملية عسكرية واسعة، للقضاء على المجموعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء“.

عُقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين. 🇪🇬 🇮🇱 خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة. pic.twitter.com/QXykzvasli — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2021

وفي 2018 أعلنت إسرائيل مجددا أنها توافق على زيادة عدد وحدات الجيش المصري المنتشرة على حدود سيناء في إطار الحملة العسكرية ضد التنظيمات المسلحة، وتنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، وقالت إنها لا تعترض على زيادة عدد قوات الجيش المصري بمنطقة سيناء الحدودية؛ لأنها تعتبر داعش عدوا مشتركا.

وحدد اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل ومصر في 1979، عدد القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود بشكل كبير. غير أنه ينص على إمكانية زيادة عدد القوات من كلا الجانبين بموجب اتفاق بين البلدين.

وتم التوقيع على اتفاقية ”كامب ديفيد“ في الـ17 من سبتمبر 1978، بين الرئيس المصري آنذاك محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي ”كامب ديفيد“ بولاية ”ميريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.

وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وحددت طبيعة القوات المصرية المنتشرة وتسليحها، على أن يتم التنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي حول أي عملية عسكرية يريد الجيش المصري تنفيذها في سيناء.