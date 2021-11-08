الجامعة العربية: المحادثات مع لبنان بشأن أزمة الخليج تسير بالاتجاه الصحيح

نقلت قناة الجديد اللبنانية عن حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قوله، اليوم الاثنين، إنه توصل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، مشيرًا إلى ”ثقب في الجدار يمكننا العبور منه“.

وزكي في بيروت، حيث يعقد اجتماعات بشأن الأزمة.

والتقى حتى الآن بالرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وقال عون على تويتر إنه يرحب بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية بالسعودية.

وأضاف: ”معالجة ما حدث مؤخرا يجب أن تكون من خلال حوار صادق بين البلدين“.

وأتم: ”لبنان لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمصارحة تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية“.