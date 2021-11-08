في زيارة سرية.. قاآني يصل بغداد لمناقشة تداعيات محاولة اغتيال الكاظمي

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة، لمناقشة تداعيات تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعملية اغتيال فاشلة.

ونسبت وسائل الإعلام المحلية لمصادر، القول إن ”قاآني اجتمع مع الكاظمي، حيث أكد رفضه الكامل لمحاولة الاغتيال، وإن قاآني أبلغ الكاظمي عدم علم طهران بالعملية وعدم معرفتها الجهة التي تقف خلفها، مبديا استعداد طهران تقديم المساعدة بالتحقيق في العملية“.

وأضافت أن ”قاآني عقد اجتماعا أيضا مع عدد من قادة الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وأكد خلال الاجتماع رفض أي تصعيد مع الحكومة العراقية ودعاهم إلى تقبل نتائج الانتخابات والعمل على توحيد الموقف السياسي الشيعي في المرحلة المقبلة“.

وأردفت المصادر أن ”اجتماع قاآني مع قادة الفصائل لم يكن بأجواء ايجابية، بل شهد نوعاً من الحدية بين الطرفين، الأمر الذي دعا قاآني إلى عدم إطالة مدة الاجتماع“.

من جانبه قال مصدر حكومي عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”زيارة قاآني إلى بغداد جاءت بناء على طلب الكاظمي“.

ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال بوساطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وحتى الآن، لم تتبن أي جهة الهجوم على منزل الكاظمي، لكن أصابع الاتهام توجهت سريعا إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بسبب حجم التهديدات التي أطلقتها تجاه الكاظمي، إضافة إلى اعتمادها سابقا على تكتيك الطائرات المسيرة في الهجمات ضد المنشآت الحيوية، مثل المطارات والمواقع الحساسة.

ويشهد محيط المنطقة الخضراء، التي تضم سفارة الولايات المتحدة، تظاهرات واعتصامات منذ أسبوعين، لمناصرين لفصائل موالية لإيران رافضين لنتائج الانتخابات النيابية.