الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال متسللين عبر الحدود الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقاله عددا من المشتبه بهم الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل، وصولاً إلى منطقة غور الأردن، الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، إن “ قوات تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت اثنين من المشتبه بهم عبرا الحدود إلى الداخل في منطقة غور الأردن“، مشيراً إلى أنه لم تضبط معهما أسلحة.

לוחמי צה"ל עצרו לפני זמן קצר שני חשודים שחצו לשטח ישראל באזור בקעת הירדן. על החשודים לא נתפס נשק והם יועברו לחקירת כוחות הביטחון. אין חשש לאירוע בטחוני — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 7, 2021

وأكد الجيش الإسرائيلي في تغريدته، أنه تم تحويل المشتبه بهما إلى التحقيق، لافتاً إلى عدم وجود خوف من وقوع حادث أمني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسلل فيها أردنيون إلى داخل إسرائيل، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية اعتقاله خمسة متسللين تمكنوا من اجتياز الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل، حيث تم إلقاء القبض عليهم في منطقة البحر الميت.

وقبل ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ أن ”الجيش الأردني أحبط محاولة أخرى لتسلل ثلاثة أشخاص إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية قرب القرية التعاونية معوز حاييم في غور الأردن“.

ووفق القناة العبرية، فقد قُتل أحد المتسللين بنيران الجنود الأردنيين بعد أن واصل التقدم نحو السياج الحدودي، فيما عاد الاثنان الآخران أدراجهما“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الحادث وقع داخل الأراضي الأردنية، وأن أحدا من المتسللين لم ينجح في اجتياز السياج الحدودي مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، ضبط الجيش الإسرائيلي أيضا في أيلول/سبتمبر الماضي، محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن، مبيناً في بيان سابق أن ”استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت عددا من المشتبه بهم يحاولون تهريب الأسلحة“.

وبحسب بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فقد أحبطت القوات الإسرائيلية المحاولة، وضبطت 23 قطعة سلاح وحولتها الى الشرطة الإسرائيلية، حيث فُتح تحقيق في الحادثة آنذاك.

وأثناء العملية العسكرية ضد قطاع غزة، اعتقلت إسرائيل مواطنين أردنيين حاولا التسلل عبر الحدود.

وفي يونيو الماضي، أسقطت إسرائيل لائحتي اتهام بحقهما.

وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية، في تغريدة لها على تويتر، أنه ”بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها الوزارة، قررت السلطات الإسرائيلية إسقاط لائحتي الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وإلغاء إجراءات الاعتقال“.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية العنوز والدعجة أثناء محاولتهما التسلل من شمالي الأردن باتجاه الحدود مع فلسطين، ووجهت إليهما تهمة ”الدخول لإسرائيل بطريقة غير قانونية والتخطيط لعمل إجرامي“.