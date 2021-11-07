البرهان: لن أشارك بأي حكومة بعد الفترة الانتقالية في السودان

قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، إنه لن يشارك في أي حكومة تتشكل بعد الفترة الانتقالية.

ونفى البرهان في تصريحات لقناة ”الجزيرة“ بنسختها الإنجليزية نقلتها ”رويترز“ مساء الأحد، مسؤولية الجيش عن قتل محتجين، مضيفا: ”الجيش السوداني لا يقتل المواطنين، وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث“.

وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.

كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصًا العاصمة موجة من التظاهرات.

وفرقت قوات الأمن السودانية، الأحد، تظاهرتين مناهضتين للانقلاب بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع وأوقفت عشرات المتظاهرين في اليوم الأول، من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ الانقلاب الذي نفّذه في تشرين الأول/أكتوبر.

كما تظاهر، المئات في عطبرة في شمال البلاد مرددين شعار ”لا للحكم العسكري“.

وسار عشرات المدرسين نحو وزارة التربية والتعليم في ”تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات“ قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وفق قول مدرس الجغرافيا محمد الأمين.

وأضاف أن ”قوات الشرطة قامت بفض التظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع فيما كنا نقف هنا فقط حاملين لافتاتنا التي كُتب عليها (لا للنظام العسكري)“.

وبحسب نقابة المعلمين السودانيين، فقد أُوقف 87 متظاهرًا ”بدون مذكرة توقيف“ وأُصيبت مدرسة بكسر ساقها أثناء تفريق التظاهرة.

ويواصل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والوزراء القلائل الذين أُفرج عنهم، الحث على العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر. إلا أن الجيش يريد حكومة جديدة تميل أكثر إلى الحفاظ على مصالحه السياسية والاقتصادية، بحسب خبراء.

ويكثف مفاوضون من جامعة الدول العربية وجنوب السودان والأمم المتحدة اللقاءات مع الطرفين إلا أن مهمّتهم معقدة.

ومنذ آب/أغسطس 2019، كان يحكم السودان مجلس سيادة مشترك بين مدنيين وعسكريين كجزء من الانتقال نحو حكم مدني كامل، لكن كثرًا يعتبرون اليوم أن مثل هذه الشراكة باتت مستحيلة.