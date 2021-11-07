الجيش الإسرائيلي يصادق على تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، وقع رسميا على تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية من مؤسسات المجتمع المدني على أنها ”إرهابية“، ما يتيح اعتقال موظفيها.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن قائد المنطقة الوسطى وقع على القرار الخاص من وزير الدفاع بيني غانتس بتصنيف مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها ”إرهابية“، لارتباط تلك المؤسسات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأكدت الصحيفة، أن توقيع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يسمح باعتقال أي من أعضاء هذه المؤسسات ومن يتعاون معها وكذلك مداهمة مكاتبها ومصادرة معداتها باعتبار أنها ”منظمات إرهابية“.

وقبل نحو أسبوعين، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بأنها ”إرهابية“، واتهمها بالعمل لصالح منظمة الجبهة الشعبية وتقوم بجمع الأموال لصالحها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق، أن المؤسسات التي صنفها وزير الدفاع الإسرائيلي ”إرهابية“ ما تزال تعمل بشكل قانوني في الضفة الغربية، كما أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة لم يصدر الأوامر ضد هذه المؤسسات الحقوقية رغم قرار وزير الدفاع.

ونقلت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن ”الهدف من قرار وزير الدفاع غانتس، هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية“.

وأكدت الصحيفة أن ”القرار الذي وقعه غانتس يقف خلفه مكتب مكافحة الإرهاب لشؤون الاقتصاد، الذي تم تأسيسه عام 2018 بهدف تنسيق أنشطة مكافحة البنية التحتية الاقتصادية لأي جهات إرهابية“.

ونقلت عن مدير مؤسسة الحق شعوان جبارن، وهي إحدى المؤسسات التي تم تصنيفها ”إرهابية“ قوله: إن ”هناك محاولات سابقة قامت بها جهات إسرائيلية لمنع الدول الأوروبية من التبرع للمؤسسات الحقوقية لكنها فشلت“.

والمؤسسات التي صنفتها إسرائيل هي: ”الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان“ و“الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين“، و“الحق“ و“اتحاد لجان العمل الزراعي“، و“اتحاد لجان المرأة العربية“، و“مركز بيسان للبحوث والإنماء“.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها، وعبّر عن قلقه إزاء تصنيف إسرائيل، 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ“منظمات إرهابية“.