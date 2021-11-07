بعد البرهان.. وفد الجامعة العربية يلتقي رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك

قالت الجامعة العربية في بيان، مساء اليوم الأحد، إن وفدًا منها التقى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وأجرى ”حديثًا مطولًا“ بشأن التحديات التي تواجه العملية الانتقالية، والجهود المبذولة لدعم الحوار.

وكان الوفد قد عقد في وقت سابق، اليوم، محادثات مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقال التلفزيون السوداني الرسمي، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتمع بوفد جامعة الدول العربية.

ولم يذكر تلفزيون السودان مزيدًا من التفاصيل.

وكانت الجامعة العربية، التي دعت الأطراف السودانية إلى ”التمسك بالانتقال الديمقراطي“ بعدما استولى الجيش على السلطة، الشهر الماضي، قالت إنها سترسل وفدًا رفيع المستوى إلى السودان، وبالفعل وصل الوفد الذي يرأسه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، مساء أمس، إلى الخرطوم؛ في محاولة لحل ”الوضع المتأزم“ في السودان، كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان، إن ”الوفد مكلف بلقاء القيادات السودانية من المكونات المختلفة؛ بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية“.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أعلن، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين، وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد خاصة العاصمة، موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع، وإعلان العصيان المدني، وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف؛ أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين.

وبحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية في السودان، فقد قُتل 14 شخصًا، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد نشر على صفحته اقتراحًا أطلق عليه ”الإعلان السياسي“، معتبرًا أنه يهدف إلى ”التوافق حول أهداف تبدأ من إسقاط الانقلاب، وتمتد لرسم ملامح الفترة الانتقالية التالية للإسقاط. بالتالي هو ليس مبادرة أو موقفًا تفاوضيًا لتجمع المهنيين، بل هو مقترح أهداف لتوافق قوى الثورة“.

وأضاف التجمع أن ”مواد الإعلان تمثل مقترحات تجمع المهنيين لمهام وملامح ما بعد إسقاط الانقلاب، وهي مفتوحة للحوار والتوافق مع قوى الثورة، وصولًا إلى صيغة يتوحد حولها الجميع، ومرجع للعمل المشترك“.