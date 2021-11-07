إدانة عربية واسعة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

توالت ردود الفعل العربية المنددة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حيث أعربت كل من السعودية والإمارات ومصر وقطر عن استنكارها وتنديدها بأشد العبارات، بمحاولة الاستهداف الفاشلة للكاظمي، مطالبة جميع القوى السياسية في العراق بنبذ العنف والدعوة للتهدئة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها على ”توتير“، عن ”إدانة المملكة العربية السعودية بشدة، للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي“.

المملكة تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي ، وتؤكد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً.https://t.co/EMom4bD35U#واس_عام pic.twitter.com/m78cz4sinN — واس العام (@SPAregions) November 7, 2021

وأكدت السعودية في بيانها وقوفها ”إلى جانب العراق في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثا منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه“.

بدورها، أدانت دولة الإمارات ”الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد“.

وأكدت وزارة الخارجية أن ”دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية“.

وأعربت الامارات في بيانها عن ”تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه“.

في السياق ذاته، أعربت قطر عن ”إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال التي استهدفت مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء بجمهورية العراق“.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان هذه المحاولة ”عملاً إرهابياً يستهدف الدولة العراقية“، وشددت على ”ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة“.

وجددت الوزارة موقف قطر ”الداعم لوحدة واستقرار وسيادة العراق، وتطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية“، بحسب البيان الرسمي.

من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيبسوك: ”تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى، الكاظمي، وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة، أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه“.

ودعا الرئيس المصري في تعليقه ”كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق“.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت في بيان رسمي، نشرته على موقع الوزارة في ”فيسبوك“، عن ”إدانتها واستنكارها بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي“.

وقالت الوزارة إن ”مصر تؤكد وقوفها مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية، وتشدد مصر على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تثني العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، التي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي“.

كما دعت مصر ”جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق“.

من جانبه أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ”محاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة التي تعرض لها الكاظمي“.

كما أدانت وزارة وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء العراق.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم، وقوف وتضامن المملكة التام مع جمهورية العراق وشعبها، ودعمها الكامل لأمنه واستقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية.

إلى ذلك، أدان لبنان في بيان لوزارة الخارجية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتمنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيانها للعراق ”الامن والاستقرار“، مؤكدة ”وقوفها الى جانب العراق في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه“.

من جهته، علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاحد، على الحادثة، وكتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي: ”نحمد الله على نجاة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من محاولة الاغتيال الآثمة. حفظ الله العراق وشعبه من كل مكروه، وعاش حرا أبيا مستقلا“.

نحمد الله على نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة الاغتيال الأثمة، حفظ الله العراق وشعبه من كل مكروه، وعاش حراً أبياً مستقلاً. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 7, 2021

ونجا رئيس الوزراء العراقي، الكاظمي، من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال، ورد عليه الكاظمي بالدعوة إلى ”التهدئة وضبط النفس“.

والهجوم الذي أسفر عن إصابتين طفيفتين في صفوف الحرس الشخصي للكاظمي، وفق مصدر أمني عراقي، وقع في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، التي عقدت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، مع رفض الكتل السياسية الممثلة بالحشد الشعبي – وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران، ومنضوية في القوات المسلحة – النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها في البرلمان العراقي.