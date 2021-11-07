مجلس الأمن القومي الإيراني: محاولة اغتيال الكاظمي "فتنة جديدة"

علق مستشار المرشد الإيراني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، الأحد، على محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعدما استهدفت طائرة مسيرة منزله في المنطقة الخضراء وسط العاصمة فجر اليوم.

وكتب الأدميرال علي شمخاني في حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة يجب البحث عنها في مراكز الفكر الأجنبية، التي عملت على إنشاء ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد منذ سنوات، ولم يجلبوا سوى عدم الأمن والاستقرار وخلق الفتن للشعب العراقي المظلوم“.

محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد ، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم. #عراق — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) November 7, 2021

بدوره، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إن ”العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدانت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة أن هذه العملية ”إرهابية“.

وكان الكاظمي قد طمأن الشعب العراقي على صحته، مؤكداً أنه ”بخير“، مضيفا أن ”الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا“.

وقال الكاظمي في كلمة مصورة له: ”نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل للعراقيين“، داعياً الجميع إلى الحوار الهادف والبناء من أجل العراق ومستقبله.

كما طالب الكاظمي القوى السياسية العراقية بالعمل على تهدئة الوضع وضبط النفس من أجل مصلحة العراق، مشدداً على أن ”صواريخ الغدر لن تهز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة“.

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي أظهرت خسارة ساحقة للقوى السياسية الشيعية المدعومة من إيران، يعيش العراق أوضاعاً غير مستقرة بسبب احتجاجات لتلك الجماعات وسط بغداد.

من جانبه، شكك المسؤول الأمني لميليشيات كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران، المعروف بـ“ابو علي العسكري“، بوجود محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال: ”بحسب معلوماتنا المؤكدة أن لا أحد في العراق لديه حتى الرغبة بخسارة طائرة مسيرة على منزل رئيس وزراء سابق. وممارسة دور الضحية أصبحت من الأساليب البالية“.

ولم تعلن أي جماعة عراقية بعد مسؤوليتها عن الهجوم على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.