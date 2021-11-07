واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمي

أدانت الولايات المتحدة بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد حين استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة مقر إقامته في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، معتبرة هذا الهجوم ”عملاً إرهابياً واضحاً“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان ”لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، استهدف صميم الدولة العراقية“.

وأضاف: ”نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية الموكلة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله. ولقد عرضنا مد يد المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم“.

وفجر اليوم، أكدت خلية الإعلام الأمني تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بوساطة طائرة مسيرة تحمل متفجرات استهدفت منزله في بغداد.

وقالت الخلية في بيان: ”محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بوساطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد. دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة“.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ تعرض 4 من عناصر حراسة رئيس الوزراء لجروح إثر استهداف الطائرة المسيرة لمنزل الكاظمي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ونقلت وكالة رويترز على لسان دبلوماسيين غربيين موجودين في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق رصاص في المنطقة.

وبعد تعرضه لمحاولة الاغتيال الفاشلة، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بحالة جيدة، وكتب تغريدة على صفحته في تويتر قال فيها: ”كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق. صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق“.

وفي الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى ميليشيات موالية لإيران بالوقوف خلف عملية الاغتيال الفاشلة، شكك القيادي في ميليشيات عصائب أهل الحق محمود الربيعي في صدق الرواية الأمنية محاولا نفي وقوع محاولة الاغتيال وزاعما أنها عملية مصطنعة.

وقال الربيعي في تغريدة على تويتر: ”في توقعاتي انفجار مصطنع ورمي بالهواء للتفعيل، بهدف التغطية على جرائم الأمس وإشغال الرأي العام“.