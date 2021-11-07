نجاة مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة (فيديو)

أكدت خلية الإعلام الأمني تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة فجر اليوم الأحد، بوساطة طائرة مسيرة تحمل متفجرات استهدفت منزله في بغداد.

وقالت الخلية في بيان: ”محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بوساطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد. دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة“.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ تعرض 4 من عناصر حراسة رئيس الوزراء لجروح إثر استهداف الطائرة المسيرة لمنزل الكاظمي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ونقلت وكالة رويترز على لسان دبلوماسيين غربيين موجودين في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق رصاص في المنطقة.

ووصلت ”إرم نيوز“ مقاطع توثق لحظة محاولة أفراد الحراسة إسقاط الطائرة المسيرة قبل استهدافها مكان إقامة الكاظمي، كما توثق إطلاق السفارة الأمريكية القريبة من الموقع صافرات الإنذار.

وبعد تعرضه لمحاولة الاغتيال الفاشلة، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بحالة جيدة، وكتب تغريدة على صفحته في تويتر قال فيها: ”كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق. صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق“.

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

وفي الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى ميليشيات موالية لإيران بالوقوف خلف عملية الاغتيال الفاشلة، شكك القيادي في ميليشيات عصائب أهل الحق محمود الربيعي في صدق الرواية الأمنية محاولا نفي وقوع محاولة الاغتيال وزاعما أنها عملية مصطنعة.

وقال الربيعي في تغريدة على تويتر ”في توقعاتي انفجار مصطنع ورمي بالهواء للتفعيل، بهدف التغطية على جرائم الأمس وإشغال الرأي العام“.

وشارك المئات في تظاهرة أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، السبت، غداة مواجهات وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضا على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها ”كلا كلا للتزوير“، وصورا لقادة أمنيين كتب عليها ”مجرم حرب“ ورددوا شعارات ”نعم نعم للحشد“ و“الموت لأمريكا“، وقاموا بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعدادا لاعتصام جديد، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.