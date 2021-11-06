الحراك الفلسطيني في غزة يدعو للتظاهر ضد حكومة حماس

دعا حراك ”بدنا نعيش“ الفلسطيني، الذي بدأ أولى فعالياته الاحتجاجية في قطاع غزة عام 2019، إلى التظاهر ضد حكومة غزة التي تديرها حماس، بسبب تفشي ظاهرتي البطالة والفقر ووصولهما لمستويات غير مسبوقة.

ويعيش قطاع غزة أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الضرائب التي تفرضها حركة حماس، علاوة على ازدواجية الضريبة بين حكومتي غزة ورام الله.

وقال الحراك، في بيان صحفي مساء السبت، إن ”إحصائيات الفقر والبطالة وسوء المستوى المعيشي ليست أرقاماً للتباكي عند عتبات الداعمين دون أن يستفيد المواطن من دعمهم ما يغير حياته للأفضل“.

وأوضح الحراك الفلسطيني أن ”الممارسات المستمرة من حكومة غزة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الحاكم لا يرى الشعب من برجه العاجي، وقد انفصل تماما عن واقعهم“.

وبسبب قمع الحراك في وقت سابق واعتقال المئات من الفلسطينيين المشاركين فيه، ذكّر البيان رئيس حركة حماس بغزة، الذي وصفه بالقائد الفعلي للقطاع يحيى السنوار، بوعوده السابقة بكفالة حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، مضيفاً: ”إن صدق هذا الوعد سيكون على المحك في قادم الأيام“.

وهاجم البيان قادة حماس في غزة، مشيراً إلى أنهم ”يعيشون في القصور ويمتلكون أحدث السيارات ويتنقلون بين الفنادق وأرقى المناطق السياحية“، قائلاً: ”الشعب الفلسطيني يستحق أفضل مما هو فيه الآن“.

وعلق البيان على حادثة غرق قارب يحمل شبانا من قطاع غزة في بحر إيجة بين الحدود البحرية التركية واليونانية الليلة الماضية، بالقول: ”تابعنا كما تابع كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة صيحات القهر لشبابنا الذين تقطعت بهم السبل ليجدوا أنفسهم يخوضون البحار دون بوصلة متمسكين بقشة أمل ضئيل لم يجدوها في وطنهم“.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أكدت نجاة عدد من الفلسطينيين إثر غرق مركب كان يقلهم في بحر إيجة بين الحدود البحرية التركية اليونانية، فيما لا يزال البحث جارياً عن آخرين.

وتفاعل نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ ”#بدنا_نعيش“، مطالبين حركة حماس بصفتها الحاكم الفعلي لقطاع غزة بالتنازل عن حكم غزة والعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لأهالي القطاع.

يذكر أن حركة حماس أقدمت على قمع حراك ”بدنا نعيش“ الفلسطيني في مارس/آذار عام 2019، واعتقلت المئات من أهالي قطاع غزة المشاركين في التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة، ووجهت لهم تهمة ”النيل من الوحدة الثورية“.

ويعاني قطاع غزة من تفشي ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب، حيث تجاوزت بحسب الدراسات الأخيرة 50%، في حين يعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية والغذائية التي تقدمها المؤسسات الدولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).