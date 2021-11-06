إسرائيل تصعّد معارضتها فتح قنصلية أمريكية في القدس

صعّدت إسرائيل، السبت، معارضتها العلنية لخطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، قائلة إن مثل هذه البعثة يجب أن تكون في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، قالت إدارة بايدن إنها ستعيد فتح القنصلية رغم أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت للصحفيين: ”موقفي الذي عُرض على الأمريكيين.. أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس. نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء وبدون استعراض“.

واقترح وزير الخارجية يائير لابيد، الذي كان يقف إلى جانبه، إعادة فتح القنصلية في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم المضي قدمًا في خططها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين.

وجدد بلينكن التأكيد على تعهده بالتحرك صوب إعادة فتح القنصلية، التي كانت تمثل بشكل تقليدي قاعدة للتواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، قبل أن يغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، في العام 2018.

لكن بلينكن، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لم يحدد موعدًا لإعادة فتح القنصلية، الذي تعارضه حكومة إسرائيل الجديدة.

وقال بلينكن في وزارة الخارجية: ”سنمضي قُدمًا في عملية فتح قنصلية في إطار تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين“.

وسعت إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعدما تضررت بشدة في عهد ترامب.

وتم ضم القنصلية إلى السفارة الأمريكية التي نقلها ترامب إلى القدس من تل أبيب، في العام 2018، في خطوة أشادت بها إسرائيل وندد بها الفلسطينيون.

وتقول إدارة بايدن إنها ستعيد فتح القنصلية بينما ستُبقي على السفارة في مكانها.

وكان بلينكن يرد على سؤال لأحد الصحفيين بعد اجتماع ثلاثي، كان أحدث علامة على دعم إدارة بايدن لما يعرف باتفاقات أبراهام، التي اعتبرت على نطاق واسع نجاحًا دبلوماسيًا لترامب.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن اتفاقات أبراهام ليست بديلًا لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو مبدأ للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عاد إليه الرئيس الديمقراطي بعدما تخلى عنه ترامب.

لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الأوضاع ليست ملائمة للضغط من أجل استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي انهارت في 2014، وتحجم واشنطن- على ما يبدو- عن القيام بأي تحرك حول القضية من شأنه أن يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم الهش في إسرائيل.