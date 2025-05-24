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الخارجية السورية ترحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن دمشق

الخارجية السورية ترحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن دمشق
أرشيفية المصدر: ا ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
24 مايو 2025، 12:55 ص

رحبت وزارة الخارجية السورية، السبت، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، أن " القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

وأعربت الوزارة عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانب سوريا، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون لإعادة ما دمره البائد واستعادة مكانة سوريا في العالم والإقليم".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

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