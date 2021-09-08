فصائل فلسطينية تجري اتصالات مع مصر لوقف الاعتداءات على الأسرى بعد واقعة سجن جلبوع

قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن ”الفصائل في قطاع غزة خاطبت مصر بصفتها وسيطًا مع إسرائيل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى بالسجون، وضمان عدم المساس بحياة الأسرى الستة الهاربين من سجن جلبوع“.

وأوضح خلف، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن ”الفصائل بغزة وفي رسالتها للقاهرة حذرت من الدخول في تصعيد عسكري جديد مع إسرائيل على خلفية التوتر الأمني الذي يعيشه الأسرى في السجون الإسرائيلية“.

وأضاف: ”عقدت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في غزة، وخاطبت من خلاله الوسطاء المصريين للتأكيد على ضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد للتوتر بين الأسرى والسلطات الإسرائيلية“.

وتابع: ”كانت رسالة الفصائل شديدة اللهجة، وحذرت من مغبة الدخول في موجة تصعيد جديدة تشمل كافة مناطق التواجد الفلسطيني، بما فيها قطاع غزة، في حال لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته بحق الأسرى“، بحسب قوله.

وأشار خلف، إلى أن ”الفصائل الفلسطينية لن تقبل المساس بالأسرى الذين انتزعوا حريتهم، أمس الأول الإثنين، وأن ذلك سيؤدي إلى العودة للتصعيد مرة أخرى“، لافتًا إلى أن المسؤولين المصريين وعدوا ببذل جهود استثنائية لضمان الهدوء على كافة الجبهات.

بدورها، قالت حركة فتح، إن ”ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، خاصة سجني جلبوع والنقب، جريمة حرب تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، من أجل تحرير الأسرى“.

ودعت فتح، في بيان صحفي، إلى حراك شعبي عاجل في كافة المدن الفلسطينية، مؤكدة أنها ستقف مع الفلسطينيين إلى جانب الأسرى، متابعة: ”لن نترك الأسرى وحيدين في هذه المعركة“، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وطالبت ”فتح“ منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية الحقوقية، بالتركيز على قضية الأسرى بما يضمن ”محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بالمحاكم الدولية“.

وفي سياق ذي صلة، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن ”حملة القمع الإسرائيلية بحق الأسرى تمثل محاولة بائسة للتغطية على فشله أمام إرادة الأسرى، ونجاحهم في نيل حريتهم“.

وأضاف العوض، في تصريح صحفي: ”إن استمرار هذه الحملات القمعية سيقود لانفجار حقيقي لن تبقى حدوده داخل المعتقلات بل ستمد لتحرق الأخضر واليابس“، مطالبًا الهيئات والمؤسسات الدولية، خاصة الصليب الأحمر، بالتدخل الفوري لوقف هذه الحملة.

من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن ما يجري بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية جريمة لا تغتفر، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوتر داخل السجون.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي: ”ندعو جماهير شعبنا للنزول للشوارع ونقاط التماس، وإشعال المواجهة في كل الساحات، ونقاط الاشتباك“.

وتابع البيان: ”ستعرف إسرائيل أن الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى، وأن ما اقترفته يدا المحتل من إرهاب ضد الأسرى سيرتد عليه“، وفق تعبيره.

وفي السياق، عمت المظاهرات الفلسطينية شوارع ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة تضامنًا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث شهدت مدن الضفة وغزة مسيرات جماهيرية، ووقفات إسناد للأسرى الفلسطينيين.

الجدير ذكره، أن القوى الوطنية والإسلامية، أكدت في وقت سابق من اليوم، وقوفها مع الأسرى الستة، مبينة أنها ”لن تترك الأسرى يواجهون الجنود الإسرائيليين وحدهم“.

وحذّرت القوى الوطنية إسرائيل من التصعيد ضد الأسرى، قائلة إن ”خياراتنا مفتوحة للرد على أي اعتداء يتعرض له الأسرى في السجون“، محذرة من المساس بالأسرى الستة.