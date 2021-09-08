الائتلاف الحاكم في السودان يطلق تحالفا سياسيا جديدا

أعلن في السودان، اليوم الأربعاء، التوقيع على تحالف سياسي جديد لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير ”الائتلاف الحاكم“ وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.

ووقع على الإعلان عدد من التحالفات والأحزاب السياسية في السودان أبرزها حزب الأمة القومي، والجبهة الثورية، التجمع الاتحادي، التحالف الوطني السوداني، التيار الاتحادي الحر ، الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، الحركة الاتحادية، الاتحاديين الأحرار.

وتضمن الإعلان السياسي هيكلة قوى الحرية والتغيير مع التأكيد على دعم الحكومة الانتقالية.

وأكد بيان صادر عن الائتلاف اليوم، على سعي الموقعين لوحدة قوى الثورة والعمل مع المكون العسكري للتحول المدني وكذلك تحسين الوضع المعيشي وحل الضائقة الاقتصادية، وشدد على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وتزايدت حدة الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية – وسط مخاوف من فراغ سياسي وصلت حد سحب اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير وهي لجنة تمثل بعض كيانات قوى الحرية والتغيير؛ الثقة من المجلس المركزي وطالبت باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وحمّل القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير المحامي يحيي الحسين، تحالفه ما آلت إليه الأوضاع في السودان بعد خروج بعض مكوناته عن مبادىء الحرية والتغيير ومحاولة تنفيذ أجندة لإقصاء آخرين.

وقال الحسين لـ“إرم نيوز“، إن المجموعة التي تشارك في السلطة الآن استأثرت بالسلطة ما أدى إلى فقدان التحالف بريقه بفعل التصرفات التي وصفها بغير المسؤولة.

وقدم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مبادرة لإصلاح القوى السياسية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتوحيد الجيش والسياسة الخارجية، مؤكداً أن البلاد تشهد واقعاً معقداً وأزمة وطنية شاملة.

وسبقت ذلك مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، ومبادرات العقد الاجتماعي وإصلاح القوى السياسية التي قدمها الراحل الإمام الصادق المهدي.

وتتشكل قوى إعلان الحرية والتغيير من مكونات سياسية سودانية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019 حيث دعا إلى إقالة البشير.

ونسقت قوى إعلان الحرية والتغيير الاحتجاجات الشعبية حتى سقوط البشير وتوافقت مع المجلس العسكري لإدارة البلاد وتقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا بدأت في الثالث من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.