إسرائيل تستنفر كافة قواتها الأمنية لدعم الجيش في ملاحقة أسرى سجن "جلبوع" الفارين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش تواصل المساعدة في ملاحقة وتقفي أثر الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع، الإثنين الماضي.

وأكد المتحدث باسم الجيش في تغريدة له عبر موقع التواصل “ تويتر“، أن الجيش ضاعف من جهود مساعدته للشرطة الإسرائيلية.

وأضاف: ”تشارك كتيبتان في أعمال التمشيط والبحث بالإضافة إلى 6 سرايا وفريقي استطلاع وعدد من فرق الوحدات الخاصة ”أكثر من 1000 مقاتل من الجيش الإسرائيلي في البحث عن الأسرى الستة الذين فروا الإثنين الماضي من سجن جلبوع“.

وأفادت قناة ”كان“ العبرية، أن الجيش الإسرائيلي دفع بالمزيد من القوات للمشاركة في أعمال البحث عن الأسرى الفارين ليرتفع عدد السرايا التي تقدم المساعدة للشرطة الإسرائيلية إلى 14، حيث انضمت قوة من سلاح الجو أيضًا للمساعدة في البحث عن الأسرى.

وتواصل إسرائيل البحث عن الأسرى الستة الذي فروا الإثنين الماضي من سجن ”جلبوع“، لليوم الثالث على التوالي، بينما لم تتوصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تفاصيل جديدة حول حادثة الهروب.

وأعلنت القناة ”13“ العبرية، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تُشير إلى أن الأسرى الستة انقسموا إلى مجموعات وحصلوا على أسلحة، من أجل تعقيد مهمة البحث عنهم.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، عن سائق سيارة الأجرة الذي أبلغ السلطات الإسرائيلية لأول مرة بالخط الساخن عن أشخاص رآهم بالقرب من سجن جلبوع؛ بينما كان يقود سيارته في الليل بين الأحد والإثنين.

وأوضح للصحيفة العبرية: ”أدركت أن هذا حدث غير عادي، فجأة رأيت بعض الشخصيات تركض على اليسار، عكس اتجاه السجن، وعندما رأوني أعبر الطريق، حاولوا الاختباء خلف الشجيرات“.

ولفت السائق موتي إلى أنهم لم يبدوا جيدين، قفزوا إلى الطريق وأدركت أن هناك نوعًا من الحوادث هنا، ”شيء غير عادي“.

وأشار السائق، للصحيفة العبرية، إلى أنه رأى أكثر من ثلاثة أرقام، كما أنه رأى الفريق بأكمله، لكنه اعتقد أنه ربما كان يهلوس، لذا أبلغ عن ثلاث أشخاص فقط وليس أكثر.