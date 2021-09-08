تقرير: "دولة واحدة" أو "كونفدرالية".. الحل الواقعي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ‎

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن ”حل الدولتين لم يعد خيارا واقعيا لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين“، مؤكدة أن ”الحل الواقعي هو إما دولة واحدة تعطي حقوق المواطنة للفلسطينيين أو كونفدرالية“.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن ”إسرائيل خاضت حروبا كثيرة ضد الفلسطينيين والدول العربية، وكانت هناك 3 مواجهات مع حركة حماس وحدها خلال 12 عاما الماضية، وآخرها كانت في أيار/مايو الماضي“.

ونبهت المجلة إلى أن ”إسرائيل عادة ما تدافع عن ضربات جز العشب التي تقوم بها ضد حماس وتنظيمات أخرى على أساس يحق لأي دولة الدفاع عن النفس ضد الهجمات الصاروخية والتفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف والطبيعة المرفوضة لأصولية حماس“.

وأضافت أن ذلك ”لا يقابله اعتراف بحق الطرف الآخر“، معتبرة أن ”هجمات حماس العشوائية الموجهة ضد المدنيين الإسرائيليين هي أمر مؤسف“.

وتساءلت المجلة: ”ولكن لماذا لا ينطبق هذا أيضًا على قصف الجيش الإسرائيلي الدقيق منازلَ عائلاتِ قادة حماس، الذي يقتل مدنيين أكثر بكثير مما تقتل صواريخ حماس“.

وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن ”ثقة الجيش الإسرائيلي في أنه يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى في جز العشب في الحروب مع حماس أو مجموعات أخرى دون البحث عن حل سياسي، قد تبدو دقيقة، لكن الجز يمكن أن يصبح دائما فقط لأن إسرائيل تريد ذلك“.

وأوضحت أن ”أكثر من 58 ألف شخص من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى بسبب حرب أيار/ مايو الأخيرة“.

ولفتت المجلة، إلى أن ”هذه التجربة المريرة تعمق شعور الفلسطينيين بالاضطهاد من قبل إسرائيل وتعزز الاحساس بأن تكتيكات حماس العنيفة لها ما يبررها، وهو ما يشكل أرضا خصبة لتنشئة جيل جديد من مقاتلي حماس الذين يسعون إلى الانتقام“.

ورأت أن ”من الخطأ الاعتماد إلى الأبد على القدرات العسكرية المتفوقة، نظرا للطبيعة المتطورة باستمرار للحروب“.

وأشارت إلى أن ”أعداء إسرائيل أثبتوا قدرتهم على التكيف وألحقوا انتكاسات بالجيش الإسرائيلي متفاوتة الشدة في الحروب الأخيرة“.

حل الدولتين

ورأت المجلة أنها ”لم تكن هناك عملية سلام حقيقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العقد الماضي، لأن قادة إسرائيل يفضلون تلبية احتياجات قاعدتهم الوطنية بدعم توسع المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، فيما لا يزال الفلسطينيون منقسمين“.

واعتبرت أن ”ذلك يأتي مع تهميش المعتدلين مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المصالح السياسية الوطنية، بينما يكسب المتطرفون مثل حماس مصداقية الشارع لقتالهم الإسرائيليين ولكن دون جدوى“.

وقالت المجلة في تقريرها: ”هذا يجعل من الأسهل اللجوء إلى حرب بعد حرب بدلا من قبول المخاطر والتكاليف السياسية للتعامل مع الخصوم، وربما حان الوقت للنظر في بدائل لحل الدولتين، والتي يعتبرها بعض الخبراء غير قابلة للتطبيق بشكل متزايد بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية وضعف المؤسسات الفلسطينية“.

وتابعت: ”شمل المفاهيم الأخرى إعادة صياغة إسرائيل كدولة متعددة الأعراق يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق المواطنة والتصويت، أو استكشاف الحكومة الكونفدرالية“.

وأردفت المجلة: ”قد تبدو مثل هذه الترتيبات خيالية بالنظر إلى عمق العداء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن هذا بسبب الموقف السائد بأن التسوية والتعايش مستحيلان ولا يستحقان المحاولة، وهذا يعني أن الإستراتيجية الافتراضية في الوقت الحالي هي المزيد من جز العشب و حروب دائمة في المستقبل“.