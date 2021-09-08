محللون: تداعيات قضية أسرى سجن "جلبوع" تهدد باندلاع تصعيد جديد بالضفة وغزة

رجح محللون سياسيون، أن تؤدي قضية أسرى سجن ”جلبوع“ الستة، والذين تمكنوا من الهرب من السجن شديد الحراسة، الاثنين الماضي، إلى اندلاع تصعيد جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ورأوا أن التصعيد العسكري والميداني يمكن أن يندلع في أي لحظة، في حال أقدمت إسرائيل على تصفية الأسرى الستة في أي اشتباك مسلح معهم، لافتين إلى أن التصعيد سيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاروا إلى أن تهديدات حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى، يجب أن تؤخذ على محمل الجد، بعيدا عن التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة التي لن تكون مجدية في حال استشهاد الأسرى الستة.

بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان رسمي، من فرض عقوبات على الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، أو محاولة تصفية الأسرى الهاربين، مؤكدة أنها ”لن تسكت على أي مساس إسرائيلي بالأسرى“.

وقالت الحركة إن ”إدارة مصلحة السجون شرعت بممارسة عدوان واسع يستهدف الأسرى بشكل عام، وأسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص“. موضحة أن ”الإجراءات الإسرائيلية تأتي كرد فعل انتقامي بعد الفشل الأمني أمام الأسرى الستة“، واصفة ما قاموا به بـ“العمل المعجز والمحكم والدقيق“.

القرار الصعب

من جانبه، حذر الإعلام الإسرائيلي _أيضا_ من إمكانية الذهاب لجولة تصعيد ميدانية في الضفة الغربية، وعسكرية في قطاع غزة، في حال استشهاد الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين، مؤكدا أنه يتوجب على أجهزة الأمن الإسرائيلية الحذر الشديد من هذا الخيار في حال اضطروا لاتخاذه.

وقال الصحفي الإسرائيلي، غال بيرغر ”إذا أخذنا بعين الاعتبار العقوبات بحق أسرى حركة الجهاد والتهديدات من غزة، فإن ما سيحدث لا يمكن تصوره، كما أن فرص سماع صافرات الإنذار سوف تزداد“.

أما محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أليئور ليفي، فقال ”ما بدأ في نفق بجلبوع، قد ينتهي بمنصة إطلاق صواريخ في بيت حانون“، في إشارة إلى تصعيد عسكري جديد من قبل الفصائل المسلحة بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، حسن عبده إنه ”يتوجب على السلطات الأمنية الإسرائيلية أخذ التهديدات الفلسطينية على محمل الجد“، لافتا إلى أن ”صيغة التهديد كانت واضحة وقاطعة وتشير إلى إمكانية الدخول بجولة تصعيد عسكري جديدة بقطاع غزة“.

تصعيد شامل

وأوضح عبده في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”الحديث يدور داخل الأروقة الفلسطينية عن رسالة من الفصائل بغزة إلى الوسيط المصري، بجدية التحذيرات الفلسطينية من المساس بالأسرى الهاربين أو تصفيتهم جسديا“. مضيفا أن ”استشهاد الأسرى الستة على يد الجيش الإسرائيلي، يمكن ألا يؤدي إلى تصعيد عسكري فقط، وإنما لتصعيد شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد يشمل الداخل الفلسطيني ولو بشكل محدود نسبيا“.

وتابع عبده ”الضفة الغربية اليوم تغلي، وجنين تعتبر بنظر أجهزة الأمن الإسرائيلية مدينة محررة، واجتياحها يشكل خطرا عليهم، وقد يعيد سيناريو 2002، إبان اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيمها“.

وبحسب المحلل السياسي، فإنه ”من الواضح أن الفصائل الفلسطينية وتحديدا الجهاد الإسلامي، تجري استعداداتها للدخول في مواجهة مسلحة مع إسرائيل بعيدا عن الحديث عن أي تسهيلات إسرائيلية“، مشيرا إلى أن ”المواجهة المسلحة قد تشمل الضفة الغربية هذه المرة“.

وبدوره، قال المحلل السياسي من الداخل الفلسطيني، سهيل كيوان إن ”جميع الاحتمالات ستكون واردة في حال تمت عملية تصفية الأسرى الفلسطينيين الستة“، مضيفا ”اغتيال الأسرى الهاربين من سجن جلبوع، سيؤدي إلى اشتعال مختلف المناطق الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة“.

وأضاف كيوان في حديث لـ ”إرم نيوز“: ”أي تصعيد أمني وعسكري بالضفة وغزة، من المرجح أن يستمر لأسابيع طويلة، خاصة أن عملية الهروب ذاتها من السجن، رفعت معنويات الفلسطينيين عاليا، في حين لا يوجد أي داع لتصفيتهم“.

وتابع كيوان ”اغتيال الأسرى الستة سيؤدي إلى صدامات واسعة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن شأنها أن تتحرك تدريجيا لتصل الداخل الفلسطيني، ولكن بشكل مختلف عنه في الأراضي الفلسطينية“.

واستطرد المحلل قائلا ”التصعيد العسكري سيكون برد فعل محدود، ولكن الطرفين في غزة من الناحية العسكرية ليس لديهم رغبة في مواجهة عسكرية شاملة أو واسعة“، لافتا إلى أن ”التركيز في الآونة الأخيرة كان على التسهيلات الإسرائيلية“.

وفيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، أشار كيوان، إلى أن هناك بالأساس حالة من الفوضى، وأن الأمور غير مضبوطة بشكل جيد منذ مدة طويلة، قائلا ”لا يوجد قيادة توجه الناس، وأي حدث صغير يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، لكن بمواجهات محدودة“.

حسابات حماس وإسرائيل

وحسب تقدير كيوان، فإن الضفة الغربية ستكون الأكثر اشتعالا في هذه الحالة، وتحديدا مدينة جنين التي تمثل خطرا أمنيا كبيرا على إسرائيل منذ سنوات طويلة.

وقال ”أما قطاع غزة، فتوقعاتي أن تكون ثمة مواجهة محدودة بين إسرائيل والجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دون أن تكون حماس طرفا في هذه المواجهة، وذلك على غرار ما حدث عام 2019، إبان اغتيال القيادي بالحركة بهاء أبو العطا“، حسب تعبيره.

وأرجع كيوان ذلك، إلى أن حماس وإسرائيل هما أكثر طرفين غير معنيين بالتصعيد العسكري والميداني، ولا يرغبان في الدخول بموجة تصعيد جديدة تعيد الأمور إلى المربع الأول، مضيفا ”حماس تريد الحصول على أكبر قدر من التسهيلات الإسرائيلية في الوقت الراهن“.

وبين كيوان أن إسرائيل بدورها تسعى لمنع انهيار حكومتها، خاصة أن هذا الخيار يجبرها للذهاب لانتخابات جديدة للكنيست الإسرائيلي، وارتفاع مؤشرات عودة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء.

وأضاف ”يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خيارات صعبة للغاية، وبتقديري لا أعتقد أن تلجأ السلطات الإسرائيلية المختصة، لتصفية الأسرى الستة، على الرغم من أن جميع التقديرات تؤكد أنهم مسلحون في الوقت الحالي“.

يذكر أن إسرائيل قدمت تسهيلات غير مسبوقة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في محاولة لتثبيت الهدوء في الشارع الفلسطيني بالضفة، ومنع الانجرار إلى مواجهة عسكرية جديدة مع الفصائل المسلحة في غزة.