الجيش السوري يدخل درعا البلد ويبدأ تمشيط المنطقة

دخلت وحدات من الجيش السوري، صباح اليوم الأربعاء، إلى منطقة درعا البلد، حيث قامت برفع العلم السوري فوق مركز التسوية في حي الأربعين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السورية ”سانا“.

وقالت الوكالة، إن ”وحدات من الجيش السوري دخلت حي درعا البلد، وبدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيدًا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة، بحثًا عن السلاح ومخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة، والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي اتخذها الإرهابيون منطلقًا لاعتداءاتهم ضد المدنيين، ونقاط الجيش على خط الاشتباك باتجاه الأحياء الآمنة، تمهيدًا لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي“.

وأكدت أن دخول الجيش السوري لدرعا البلد، جاء في إطار ”اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين، وتسليم السلاح للجيش، وإخراج الإرهابيين“.

و استؤنفت أول أمس عمليات تسليم أسلحة، وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد، في إطار تنفيذ اتفاق التسوية، وذلك بعدما كانت المجموعات الإرهابية في حي درعا البلد، عطلت عدة مرات تطبيق الاتفاق، بحسب ”سانا“.