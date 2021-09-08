إسرائيل تواصل البحث عن الأسرى الفارين وتعتقل عددا من ذويهم

تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لليوم الثالث على التوالي، أعمال البحث والتمشيط سعيا لإلقاء القبض على الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع، في حين اعتقل الجيش عددا من أقربائهم بمدينة جنين، التي ينتمي لها الأسرى الستة، بعد عملية مداهمة واسعة شنها على المدينة وقراها.

كما اقتحم الجيش بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وحاصر منزل يعقوب نفيعات والد الأسير مناضل نفيعات واعتقله بعد تفتيش المنزل.

وبحسب صحيفة ”القدس“ المحلية، فإن 20 دورية اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين أيضا، وداهمت عدة منازل منها منزل عائلة الأسير محمود العارضة واعتقلت شقيقه الأسير المحرر رداد الذي قضى 20 عاماً في السجون الإسرائيلية، بينما داهم الاحتلال منزل عائلة الأسير محمد قاسم عارضة واعتقل شقيقه باسم ونضال العارضة.

وخلال ساعات الليل، واصل المئات من الجنود الإسرائيليين حملات التمشيط والدهم في بلدات وقرى عانين والطيبة والعرقة غرب جنين، وشن الجيش حملات تمشيط أخرى في الجنوب الغربي من جنين من بلدات برطعة حتى يعبد وأم دار وظهر العبد، بحثا عن الأسرى الستة.

وقالت القناة الـ ”13“ العبرية، إن ”تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن الأسرى الـ 6 انقسموا إلى مجموعات وحصلوا على أسلحة، من أجل تعقيد مهمة البحث عنهم، وإن هناك تخوفات لدى الجيش بأنهم إذا استشهدوا خلال عملية المطاردة، قد تتدهور الأوضاع مع قطاع غزة.

وكان ستة أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع، شماليّ إسرائيل، عبر نفق حفروه، وفق ما ذكرته مصلحة السجون الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ أن الأجهزة الأمنية قررت استدعاء كبار المسؤولين في سجن جلبوع، لتقديم إفادات حول الحادث في وحدة التحقيقات مع أفراد مصلحة السجون التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وبحسب القناة العبرية، فإنه لا توجد شبهات حول ضلوع سجانين في عملية فرار الأسرى الفلسطينيين، وقد قدم حتى الآن (14) سجانا إفاداتهم في هذه القضية.