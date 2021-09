في خطوة تعمق الخلاف مع الحكومة.. رئيس الصومال يعين رئيسا جديدا للمخابرات

قرر الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد تعيين رئيس جديد للمخابرات، وفق ما أعلنه مكتب الرئيس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

🇸🇴: Mr. Abdisaid Muse Ali is the new Chief of Staff of the Presidency @TheVillaSomalia

🇸🇴: Mr. Fahad Yassin is the new National Security Adviser to the President.

🇸🇴: Colonel Yasin Abdullahi Mohamud, is the Commander of the National Security and Intelligence Agency (Acting) pic.twitter.com/jvJLZqNQNj

