في خطوة تعمق الخلاف مع الحكومة.. رئيس الصومال يعين رئيسا جديدا للمخابرات

قرر الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد تعيين رئيس جديد للمخابرات، وفق ما أعلنه مكتب الرئيس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

🇸🇴: Mr. Abdisaid Muse Ali is the new Chief of Staff of the Presidency @TheVillaSomalia 🇸🇴: Mr. Fahad Yassin is the new National Security Adviser to the President. 🇸🇴: Colonel Yasin Abdullahi Mohamud, is the Commander of the National Security and Intelligence Agency (Acting) pic.twitter.com/jvJLZqNQNj — Villa Somalia (@TheVillaSomalia) September 7, 2021

ويعمق هذا القرار الخلاف مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الذي عين شخصا آخر في المنصب؛ ما ينذر بعرقلة انتخابات غير مباشرة لاختيار المشرعين والرئيس.

وكان روبلي أوقف فهد ياسين مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن العمل الإثنين الماضي، قائلا إن تقريره بخصوص مقتل موظفة في الجهاز لم يكن مرضيا؛ ما أشعل فتيل الخلاف.

وعين الرئيس، الذي وصف خطوة رئيس الوزراء بأنها غير دستورية، ياسين عبد الله محمد قائما بأعمال مدير الجهاز.

وقال إنه ”عين فهد ياسين مستشارا أمنيا له“.

في حين، اتهم روبلي الرئيس بالتدخل في التحقيق بشأن جريمة القتل التي لم تحل.